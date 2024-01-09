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Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж - РИА Новости, 09.01.2024
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14:56 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/postavki-1920314050.html
Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж - РИА Новости, 09.01.2024
Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:56
2024-01-09T14:56
в мире
южная корея
сеул
ким чен ын
оон
совет безопасности оон
пхеньян
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в ходе заседаний Совета Безопасности ООН, следует из заявления официального представителя МИД Республики Корея Им Су Сока. "(Южнокорейское) правительство очень серьезно обеспокоено передачей северокорейского оружия за рубеж. &lt;...&gt; Правительство будет при плотной координации с США, Японией и другими дружественными странами, а также международным сообществом прикладывать усилия к тому, чтобы все члены ООН добросовестно соблюдали резолюции Совета Безопасности. Мы также планируем активно продвигать нашу позицию в ходе заседаний СБ ООН и по другим подходящим случаям", - заявил Им Су Сок в ходе регулярного брифинга, комментируя планы Сеула в связи с сообщениями об использовании палестинским движением ХАМАС северокорейских вооружений. Он отметил, что любые оружейные сделки с Пхеньяном являются однозначным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и представляют собой "серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая Корейский полуостров". Накануне Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея заявила, что разделяет мнение об использовании ХАМАС северокорейских вооружений. Разведка представила фотографию произведенного в КНДР ручного противотанкового гранатомета F-7, отметив, что появившаяся ранее в СМИ фотография металлической детали с надписями на корейском соответствует параметрам взрывателя F-7. При этом южнокорейские разведчики сообщили, что не могут раскрыть источников и продолжают собирать детальную подтверждающую информацию о возможных объемах и сроках поставки северокорейского оружия ХАМАС. В ноябре НРС уже заявляла, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы недавно приказал искать способы всеобъемлющей поддержки Палестины. Южнокорейская разведка опасается возможности поставок оружия из КНДР "вооруженным группировкам и странам третьего мира", так как Северная Корея якобы в прошлом уже экспортировала ХАМАС и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" противотанковое оружие и артиллерийские снаряды. В НРС отметили, что Ким Чен Ын, скорее всего, на примере палестино-израильского конфликта подтвердил для себя "важность внезапного упреждающего удара", что может отразиться на ситуации на Корейском полуострове. В Пхеньяне обвинения в поставках вооружений ХАМАС и попытки "умышленного связывания" кризиса на Ближнем Востоке с КНДР неоднократно отвергали. Республика Корея в июне прошлого года была избрана новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. В числе приоритетов своего участия в работе Совбеза южнокорейский МИД называл поддержание мира и миротворчество, кибер- и климатическую безопасность. Кроме того, Сеул планирует проводить двусторонние консультации с "другими ключевыми членами Совета", чтобы выработать способы "внести свой вклад в мир и безопасность международного сообщества". Особое внимание при этом планируется уделить северокорейской проблематике и работе соответствующих санкционных комитетов СБ ООН. МИД России ранее по случаю избрания новых непостоянных членов заявлял, что РФ как постоянный член Совета Безопасности готова к взаимоуважительному сотрудничеству с ними в деле поддержания международного мира и безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что избранные государства будут способствовать долгосрочному урегулированию основных кризисов современности и становлению поистине справедливого многополярного миропорядка, базирующегося на целях и принципах Устава ООН и других основополагающих международно-правовых нормах.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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в мире, южная корея, сеул, ким чен ын, оон, совет безопасности оон, пхеньян
В мире, Южная Корея, Сеул, Ким Чен Ын, ООН, Совет Безопасности ООН, Пхеньян
Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж

Южная Корея намерена поднять на заседании СБ ООН тему поставок оружия из КНДР

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в ходе заседаний Совета Безопасности ООН, следует из заявления официального представителя МИД Республики Корея Им Су Сока.
"(Южнокорейское) правительство очень серьезно обеспокоено передачей северокорейского оружия за рубеж. <...> Правительство будет при плотной координации с США, Японией и другими дружественными странами, а также международным сообществом прикладывать усилия к тому, чтобы все члены ООН добросовестно соблюдали резолюции Совета Безопасности. Мы также планируем активно продвигать нашу позицию в ходе заседаний СБ ООН и по другим подходящим случаям", - заявил Им Су Сок в ходе регулярного брифинга, комментируя планы Сеула в связи с сообщениями об использовании палестинским движением ХАМАС северокорейских вооружений.
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Он отметил, что любые оружейные сделки с Пхеньяном являются однозначным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и представляют собой "серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая Корейский полуостров".
Накануне Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея заявила, что разделяет мнение об использовании ХАМАС северокорейских вооружений. Разведка представила фотографию произведенного в КНДР ручного противотанкового гранатомета F-7, отметив, что появившаяся ранее в СМИ фотография металлической детали с надписями на корейском соответствует параметрам взрывателя F-7. При этом южнокорейские разведчики сообщили, что не могут раскрыть источников и продолжают собирать детальную подтверждающую информацию о возможных объемах и сроках поставки северокорейского оружия ХАМАС.
В ноябре НРС уже заявляла, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы недавно приказал искать способы всеобъемлющей поддержки Палестины. Южнокорейская разведка опасается возможности поставок оружия из КНДР "вооруженным группировкам и странам третьего мира", так как Северная Корея якобы в прошлом уже экспортировала ХАМАС и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" противотанковое оружие и артиллерийские снаряды. В НРС отметили, что Ким Чен Ын, скорее всего, на примере палестино-израильского конфликта подтвердил для себя "важность внезапного упреждающего удара", что может отразиться на ситуации на Корейском полуострове. В Пхеньяне обвинения в поставках вооружений ХАМАС и попытки "умышленного связывания" кризиса на Ближнем Востоке с КНДР неоднократно отвергали.
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Республика Корея в июне прошлого года была избрана новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. В числе приоритетов своего участия в работе Совбеза южнокорейский МИД называл поддержание мира и миротворчество, кибер- и климатическую безопасность. Кроме того, Сеул планирует проводить двусторонние консультации с "другими ключевыми членами Совета", чтобы выработать способы "внести свой вклад в мир и безопасность международного сообщества". Особое внимание при этом планируется уделить северокорейской проблематике и работе соответствующих санкционных комитетов СБ ООН.
МИД России ранее по случаю избрания новых непостоянных членов заявлял, что РФ как постоянный член Совета Безопасности готова к взаимоуважительному сотрудничеству с ними в деле поддержания международного мира и безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что избранные государства будут способствовать долгосрочному урегулированию основных кризисов современности и становлению поистине справедливого многополярного миропорядка, базирующегося на целях и принципах Устава ООН и других основополагающих международно-правовых нормах.
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