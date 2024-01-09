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В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей

В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей - РИА Новости, 09.01.2024

В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей

Депутаты ГД от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T00:20

2024-01-09T00:20

2024-01-09T00:20

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МОСКВА, 9 янв- РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей, проект есть в распоряжении РИА Новости. Единовременное пособие выплачивается одному из родителей один раз при рождении ребенка. Если родились два и более детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Эта сумма положена как первому, так и второму, третьему и последующим детям. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек. "Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 июля 2024 года", - сказано в документах. Принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, отмечается в пояснении.

https://ria.ru/20231222/chirkov-1917396676.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия