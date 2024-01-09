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В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей - РИА Новости, 09.01.2024
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00:20 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html
В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей
В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей - РИА Новости, 09.01.2024
В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей
Депутаты ГД от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T00:20
2024-01-09T00:20
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 9 янв- РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей, проект есть в распоряжении РИА Новости. Единовременное пособие выплачивается одному из родителей один раз при рождении ребенка. Если родились два и более детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Эта сумма положена как первому, так и второму, третьему и последующим детям. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек. "Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 июля 2024 года", - сказано в документах. Принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, отмечается в пояснении.
https://ria.ru/20231222/chirkov-1917396676.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия
В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей

В Госдуме внесли проект о повышении единовременного пособия при рождении детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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МОСКВА, 9 янв- РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей, проект есть в распоряжении РИА Новости.
Единовременное пособие выплачивается одному из родителей один раз при рождении ребенка. Если родились два и более детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Эта сумма положена как первому, так и второму, третьему и последующим детям.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек.
"Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 июля 2024 года", - сказано в документах.
Принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, отмечается в пояснении.
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