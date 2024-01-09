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Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО - РИА Новости, 09.01.2024
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17:08 09.01.2024
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Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО
Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО - РИА Новости, 09.01.2024
Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО
Власти Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам, участвующим в специальной военной операции, бронированный автомобиль повышенной проходимости,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:08
2024-01-09T17:08
надежные люди
чегемский район
вооруженные силы рф
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам, участвующим в специальной военной операции, бронированный автомобиль повышенной проходимости, сообщил глава района Юра Борсов в своем Telegram-канале."Находясь на постоянной связи с нашими военнослужащими, выполняющими свой воинский долг в зоне СВО, оказываем им постоянную и всестороннюю поддержку, обеспечиваем оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Для эффективного выполнения стоящих боевых задач нашим ребятам из 503-го полка передан бронированный автомобиль повышенной проходимости", - написал Борсов.
https://ria.ru/20231225/svo-1917935445.html
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чегемский район, вооруженные силы рф, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Чегемский район, Вооруженные силы РФ, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)

Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО

© Юра Борсов/TelegramБронированный автомобиль передан бойцам челябинской области на СВО
Бронированный автомобиль передан бойцам челябинской области на СВО
© Юра Борсов/Telegram
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам, участвующим в специальной военной операции, бронированный автомобиль повышенной проходимости, сообщил глава района Юра Борсов в своем Telegram-канале.
"Находясь на постоянной связи с нашими военнослужащими, выполняющими свой воинский долг в зоне СВО, оказываем им постоянную и всестороннюю поддержку, обеспечиваем оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Для эффективного выполнения стоящих боевых задач нашим ребятам из 503-го полка передан бронированный автомобиль повышенной проходимости", - написал Борсов.
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Надежные людиЧегемский районВооруженные силы РФКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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