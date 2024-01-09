https://ria.ru/20240109/pomosch-1920357348.html

Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО

Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО - РИА Новости, 09.01.2024

Власти Чегемского района КБР передали бронированный автомобиль бойцам СВО

Власти Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам, участвующим в специальной военной операции, бронированный автомобиль повышенной проходимости,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:08

2024-01-09T17:08

2024-01-09T17:08

надежные люди

чегемский район

вооруженные силы рф

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам, участвующим в специальной военной операции, бронированный автомобиль повышенной проходимости, сообщил глава района Юра Борсов в своем Telegram-канале."Находясь на постоянной связи с нашими военнослужащими, выполняющими свой воинский долг в зоне СВО, оказываем им постоянную и всестороннюю поддержку, обеспечиваем оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Для эффективного выполнения стоящих боевых задач нашим ребятам из 503-го полка передан бронированный автомобиль повышенной проходимости", - написал Борсов.

https://ria.ru/20231225/svo-1917935445.html

чегемский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чегемский район, вооруженные силы рф, кабардино-балкарская республика (кбр)