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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.01.2024
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08:11 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/pogoda-1920224995.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.01.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Снег и до минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:11
2024-01-09T08:11
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Снег и до минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном с севера. "В Москве ожидается облачная погода, утром местами пройдёт небольшой снег, во второй половине дня после 15.00-16.00 часов временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается к вечеру и составит минус 6-8 градусов, по области минус 5-10 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный с переходом в середине дня на юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается снег и до минус 8 градусов

© РИА Новости / Сергей МамонтовМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Снег и до минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном с севера.
"В Москве ожидается облачная погода, утром местами пройдёт небольшой снег, во второй половине дня после 15.00-16.00 часов временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается к вечеру и составит минус 6-8 градусов, по области минус 5-10 градусов", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный с переходом в середине дня на юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.
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8 января, 12:25
 
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