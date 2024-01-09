https://ria.ru/20240109/pogoda-1920224995.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.01.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Снег и до минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:11

2024-01-09T08:11

2024-01-09T08:11

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Снег и до минус 8 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном с севера. "В Москве ожидается облачная погода, утром местами пройдёт небольшой снег, во второй половине дня после 15.00-16.00 часов временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается к вечеру и составит минус 6-8 градусов, по области минус 5-10 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный с переходом в середине дня на юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html

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общество, москва, михаил леус, погода