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В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа - РИА Новости, 09.01.2024
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18:35 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/podzhog-1920374995.html
В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа
В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа - РИА Новости, 09.01.2024
В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа
Уголовное дело возбудили после того, как двое молодых людей подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:35
2024-01-09T18:35
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как двое молодых людей подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО. "В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Люберцы от работников железной дороги поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что станцию вскрыли неизвестные, после чего подожгли её", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что полицейские установили личности подозреваемых, которыми оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 года рождения. Следствием ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). По данным следствия, молодые люди совершили преступление "ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в одном из мессенджеров".
https://ria.ru/20240109/podzhog-1920355462.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, люберцы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Люберцы
В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа

МВД: в Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как двое молодых людей подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Люберцы от работников железной дороги поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что станцию вскрыли неизвестные, после чего подожгли её", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что полицейские установили личности подозреваемых, которыми оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 года рождения. Следствием ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).
По данным следствия, молодые люди совершили преступление "ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в одном из мессенджеров".
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