https://ria.ru/20240109/podzhog-1920374995.html

В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа

В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа - РИА Новости, 09.01.2024

В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа

Уголовное дело возбудили после того, как двое молодых людей подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:35

2024-01-09T18:35

2024-01-09T18:35

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

люберцы

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как двое молодых людей подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО. "В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Люберцы от работников железной дороги поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что станцию вскрыли неизвестные, после чего подожгли её", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что полицейские установили личности подозреваемых, которыми оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 года рождения. Следствием ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). По данным следствия, молодые люди совершили преступление "ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в одном из мессенджеров".

https://ria.ru/20240109/podzhog-1920355462.html

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московская область (подмосковье)

россия

люберцы

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, люберцы