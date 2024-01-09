https://ria.ru/20240109/podzhog-1920355462.html

В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди

В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди - РИА Новости, 09.01.2024

В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди

В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек в результате пожара в общежитии, устроенного недовольным шумом соседом, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:01

2024-01-09T17:01

2024-01-09T17:10

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек в результате пожара в общежитии, устроенного недовольным шумом соседом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.По данным следствия, 21 февраля 2023 года обвиняемый, будучи пьяным и находясь в общежитии на Международной улице в Москве, "вступил в конфликт с соседями из-за доносившегося из другой комнаты шума". Через некоторое время мужчина положил на пороге комнаты соседей мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, он скрылся с места преступления. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро пострадали.Следствием допрошено свыше 100 свидетелей, проведены судебные экспертизы.Мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.На допросе поджигатель вину не признал. Он арестован.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)