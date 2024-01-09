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В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди
В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди
В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек в результате пожара в общежитии, устроенного недовольным шумом соседом, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:01
2024-01-09T17:01
2024-01-09T17:10
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек в результате пожара в общежитии, устроенного недовольным шумом соседом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.По данным следствия, 21 февраля 2023 года обвиняемый, будучи пьяным и находясь в общежитии на Международной улице в Москве, "вступил в конфликт с соседями из-за доносившегося из другой комнаты шума". Через некоторое время мужчина положил на пороге комнаты соседей мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, он скрылся с места преступления. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро пострадали.Следствием допрошено свыше 100 свидетелей, проведены судебные экспертизы.Мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.На допросе поджигатель вину не признал. Он арестован.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завершили следствие по делу о поджоге общежития, где погибли люди
В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек при поджоге общежития
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве завершили следствие по делу о гибели семи человек в результате пожара в общежитии, устроенного недовольным шумом соседом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.
По данным следствия, 21 февраля 2023 года обвиняемый, будучи пьяным и находясь в общежитии на Международной улице в Москве, "вступил в конфликт с соседями из-за доносившегося из другой комнаты шума". Через некоторое время мужчина положил на пороге комнаты соседей мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, он скрылся с места преступления. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро пострадали.
Следствием допрошено свыше 100 свидетелей, проведены судебные экспертизы.
Мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.
На допросе поджигатель вину не признал. Он арестован.
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