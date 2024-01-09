https://ria.ru/20240109/podzhog-1920304794.html

В ГД призвали СК взять на особый контроль дело о поджоге двери Татаренкова

В ГД призвали СК взять на особый контроль дело о поджоге двери Татаренкова - РИА Новости, 09.01.2024

В ГД призвали СК взять на особый контроль дело о поджоге двери Татаренкова

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале попросил Следственный комитет России взять на особый контроль дело о... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:15

2024-01-09T14:15

2024-01-09T14:15

происшествия

россия

трофим татаренков

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале попросил Следственный комитет России взять на особый контроль дело о поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге и заявил, что подобные деяния в отношении журналистов надо рассматривать как акт терроризма. Ранее МВД сообщило о задержании троих подозреваемых в поджоге двери квартиры Татаренкова, которые признались, что получили задание от некоего человека, предложившего 1000 долларов. Татаренков сообщал РИА Новости, что видит в инциденте "украинский след". Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. "Татаренков уверен, что в деле есть "украинский след". Налицо признаки преступления по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), но допускаю, что обвинение может быть предъявлено за покушение на убийство или по еще более тяжелой статье. Считаю, что в условиях СВО подобные деяния в отношении журналистов должны рассматриваться как акт терроризма, поэтому прошу Следственный комитет взять это дело на особый контроль", — написал Горелкин.

https://ria.ru/20240108/podzhog-1920192818.html

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происшествия, россия, трофим татаренков, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)