https://ria.ru/20240109/podsvetka-1920327801.html
Нагатинскую набережную в Москве украсили художественной подсветкой
Нагатинскую набережную в Москве украсили художественной подсветкой - РИА Новости, 09.01.2024
Нагатинскую набережную в Москве украсили художественной подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:42
2024-01-09T15:42
2024-01-09T15:42
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой 21 здание вдоль Нагатинской набережной – от дома №10 до улицы Судостроительной. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей – Южного речного вокзала, где в прошлом году провели благоустройство территорий. Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений. В общей сложности установили более 9 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении уточнили, что работы по обустройству подсветки на Нагатинской набережной заняли около двух месяцев. В них было задействовано порядка 50 промышленных альпинистов, имеющих допуск к проведению работ на большой высоте. Для установки подсветки по линии крыш зданий в горизонтальной плоскости и вдоль окон в вертикальной плоскости закрепили свыше 7,9 тысячи специальных конструкций.
https://ria.ru/20240109/ukrasili-1920290426.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Нагатинскую набережную в Москве украсили художественной подсветкой
Нагатинскую набережную в Москве украсили архитектурно-художественной подсветкой
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную, сообщил заммэра
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой 21 здание вдоль Нагатинской набережной – от дома №10 до улицы Судостроительной. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей – Южного речного вокзала, где в прошлом году провели благоустройство территорий. Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений. В общей сложности установили более 9 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении уточнили, что работы по обустройству подсветки на Нагатинской набережной заняли около двух месяцев. В них было задействовано порядка 50 промышленных альпинистов, имеющих допуск к проведению работ на большой высоте. Для установки подсветки по линии крыш зданий в горизонтальной плоскости и вдоль окон в вертикальной плоскости закрепили свыше 7,9 тысячи специальных конструкций.
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