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В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме - РИА Новости, 09.01.2024
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10:32 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/podrostok-1920243791.html
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме - РИА Новости, 09.01.2024
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме
Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:32
2024-01-09T10:32
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "В частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подросток находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме

СК возбудил дело после обнаружения тела 16-летнего подростка в доме на Алтае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону.
"В частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подросток находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
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