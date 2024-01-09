https://ria.ru/20240109/podrostok-1920243791.html
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме - РИА Новости, 09.01.2024
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме
Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:32
2024-01-09T10:32
2024-01-09T10:32
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "В частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подросток находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме
СК возбудил дело после обнаружения тела 16-летнего подростка в доме на Алтае
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону
.
"В частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подросток находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи