https://ria.ru/20240109/podrostok-1920243791.html

В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме

В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме - РИА Новости, 09.01.2024

В Алтайском крае нашли тело подростка в частном доме

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:32

2024-01-09T10:32

2024-01-09T10:32

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в связи с гибелью подростка в одном из частных домов в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "В частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подросток находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

алтайский край

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край