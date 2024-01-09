https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html
Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии
Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии - РИА Новости, 09.01.2024
Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии
Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после аварии на теплотрассе, сообщил Telegram-канал РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:20
2024-01-09T08:20
2024-01-09T13:04
происшествия
подольск
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после аварии на теплотрассе, сообщил Telegram-канал ГСУ СК по Московской области."Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", — говорится в публикации.Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержали замглавы администрации Подольска.Чиновника подозревают в том, что он подписал акт проверки и выдал ЗАО КСПЗ паспорт готовности к отопительному сезону, достоверно зная о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования. На рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки документов, идут допросы.Четвертого января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске. В микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.
https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания чиновников в Подольске после аварии в котельной
Кадры задержания чиновников в Подольске после аварии в котельной
2024-01-09T08:20
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии
СК: замглавы Подольска и начальника котельной задержали после отключения тепла
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после аварии на теплотрассе, сообщил Telegram-канал
ГСУ СК по Московской области.
"Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", — говорится в публикации.
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержали замглавы администрации Подольска.
Чиновника подозревают в том, что он подписал акт проверки и выдал ЗАО КСПЗ паспорт готовности к отопительному сезону, достоверно зная о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования.
На рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки документов, идут допросы.
Четвертого января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске. В микрорайоне Климовск
без отопления остались 170 домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска