https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии - РИА Новости, 09.01.2024

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии

Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после аварии на теплотрассе, сообщил Telegram-канал РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:20

2024-01-09T08:20

2024-01-09T13:04

происшествия

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи задержали замглавы Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после аварии на теплотрассе, сообщил Telegram-канал ГСУ СК по Московской области."Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", — говорится в публикации.Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержали замглавы администрации Подольска.Чиновника подозревают в том, что он подписал акт проверки и выдал ЗАО КСПЗ паспорт готовности к отопительному сезону, достоверно зная о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования. На рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки документов, идут допросы.Четвертого января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске. В микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.

https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html

https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html

подольск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания чиновников в Подольске после аварии в котельной Кадры задержания чиновников в Подольске после аварии в котельной 2024-01-09T08:20 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)