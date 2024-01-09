https://ria.ru/20240109/plan-1920347562.html

Голикова рассказала о планируемых мероприятиях в Год семьи

Голикова рассказала о планируемых мероприятиях в Год семьи - РИА Новости, 09.01.2024

Голикова рассказала о планируемых мероприятиях в Год семьи

Российские регионы должны утвердить свои планы мероприятий по проведению года семьи до 1 февраля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:36

2024-01-09T16:36

2024-01-09T16:36

россия

татьяна голикова

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские регионы должны утвердить свои планы мероприятий по проведению года семьи до 1 февраля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "По-настоящему масштабным проведение года семьи станет, если в него будут вовлечены все регионы страны, и мы предполагаем, что на основе федерального плана до 1 февраля 2024 года все регионы должны утвердить свои региональные планы", - сказала Голикова во время оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Она отметила, что среди наиболее значимых федеральных мероприятий планируется чествование родителей, награжденных знаком "Мать героиня", медалью и орденом "Родительская слава", масштабные всероссийские конкурсы "Это у нас семейное", "Семья года", а также торжественные мероприятия ко дню семьи, любви и верности. Кроме того, году семьи будет посвящен первый урок в день знаний и на выпускных у школьников. "Открыть Год семьи предполагается всероссийским семейным форумом "Родные, любимые", который пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ, начиная с 19 января этого года", - анонсировала Голикова. Этот год назван Годом семьи указом президента РФ Владимира Путина от 22 ноября 2023 года "О проведении в РФ Года семьи" и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20240109/mishustin-1920343903.html

https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html

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россия, татьяна голикова, михаил мишустин, владимир путин