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Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи - РИА Новости, 09.01.2024
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16:10 09.01.2024 (обновлено: 16:18 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/plan-1920341093.html
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи - РИА Новости, 09.01.2024
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:10
2024-01-09T16:18
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Текущий год, вы знаете, объявлен президентом Годом семьи. Правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению", - сообщил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи

Мишустин: правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи в РФ

© iStock.com / evgenyatamanenkoСемья лепит снеговика
Семья лепит снеговика - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Семья лепит снеговика . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Текущий год, вы знаете, объявлен президентом Годом семьи. Правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению", - сообщил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Госдуме внесли проект о повышении пособия при рождении детей
Вчера, 00:20
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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