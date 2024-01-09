https://ria.ru/20240109/plan-1920341093.html
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи - РИА Новости, 09.01.2024
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:10
2024-01-09T16:10
2024-01-09T16:18
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Текущий год, вы знаете, объявлен президентом Годом семьи. Правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению", - сообщил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html
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россия, михаил мишустин
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Мишустин: правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи в РФ
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Текущий год, вы знаете, объявлен президентом Годом семьи. Правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению", - сообщил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.
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