https://ria.ru/20240109/plan-1920341093.html

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи - РИА Новости, 09.01.2024

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года семьи

Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:10

2024-01-09T16:10

2024-01-09T16:18

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Текущий год, вы знаете, объявлен президентом Годом семьи. Правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению", - сообщил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html

россия

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россия, михаил мишустин