https://ria.ru/20240109/pismo-1920387072.html
Певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу
Певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу - РИА Новости, 09.01.2024
Певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу
Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился, сообщил РИА Новости отец артиста... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:57
2024-01-09T19:57
2024-01-09T19:57
россия
эдуард шарлот
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. "Письмо (патриарху – ред.) я отправлял по его просьбе до нового года. Он (Шарлот) покаялся. Он считает это (свои действия) некоторым помутнением и извиняется перед патриархом, тем более, что он крещеный. Ответа пока не поступало", - сказал отец артиста. В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Сейчас артист находится под арестом, в среду Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на эту меру пресечения. По данным источника РИА Новости, позже в отношении Шарлота было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913348142.html
https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html
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россия, эдуард шарлот
Певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу
Певец Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения
САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
"Письмо (патриарху – ред.) я отправлял по его просьбе до нового года. Он (Шарлот) покаялся. Он считает это (свои действия) некоторым помутнением и извиняется перед патриархом, тем более, что он крещеный. Ответа пока не поступало", - сказал отец артиста.
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В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова
; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
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Сейчас артист находится под арестом, в среду Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на эту меру пресечения.
По данным источника РИА Новости, позже в отношении Шарлота было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России
- по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
Уроженец Самары
Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом