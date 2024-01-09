https://ria.ru/20240109/pisatel-1920325655.html
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет - РИА Новости, 09.01.2024
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:35
2024-01-09T15:35
2024-01-09T16:40
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920323984_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ed92f85654778145e097f7217c6e88bd.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов. "Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах", - написал он на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Харитонов родился в 1937 году в Житомире. Был членом Союза писателей России и русского ПЕН-клуба. Его первой напечатанной работой стала повесть "День в феврале". В 1992 году Харитонов стал обладателем литературной премии "Русский Букер" за роман "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920323984_105:0:960:641_1920x0_80_0_0_73dc455b470c49fcb31eb86c26cd6201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
Писатель и переводчик Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов.
«
"Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах", - написал он на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Харитонов родился в 1937 году в Житомире. Был членом Союза писателей России и русского ПЕН-клуба. Его первой напечатанной работой стала повесть "День в феврале". В 1992 году Харитонов стал обладателем литературной премии "Русский Букер" за роман "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.