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Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет - РИА Новости, 09.01.2024
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15:35 09.01.2024 (обновлено: 16:40 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/pisatel-1920325655.html
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет - РИА Новости, 09.01.2024
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет
Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:35
2024-01-09T16:40
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов. "Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах", - написал он на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Харитонов родился в 1937 году в Житомире. Был членом Союза писателей России и русского ПЕН-клуба. Его первой напечатанной работой стала повесть "День в феврале". В 1992 году Харитонов стал обладателем литературной премии "Русский Букер" за роман "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия
Общество, Россия
Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет

Писатель и переводчик Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет

© Страница Алексея Харитонова в социальной сетиПисатель и переводчик Марк Харитонов
Писатель и переводчик Марк Харитонов
© Страница Алексея Харитонова в социальной сети
Писатель и переводчик Марк Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Писатель и переводчик Марк Харитонов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил его сын Алексей Харитонов.
«
"Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах", - написал он на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Харитонов родился в 1937 году в Житомире. Был членом Союза писателей России и русского ПЕН-клуба. Его первой напечатанной работой стала повесть "День в феврале". В 1992 году Харитонов стал обладателем литературной премии "Русский Букер" за роман "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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