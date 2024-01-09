Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России
Песков выразил надежду на скорейшее налаживание теплоснабжения в регионах
Подготовка к отопительному сезону. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что ситуация с отоплением с самого начала решалась оперативно, во всех проблемных регионах предприятия ЖКХ, региональные, муниципальные, районные службы работали в круглосуточном режиме.
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"Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — добавил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что при отключении тепла в Подмосковье специалисты приложили максимально возможные усилия, по последствиям ситуаций будут сделаны выводы.
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поговорил с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах. Президент дал необходимые поручения и выслушал доклады в связи с аномальными морозами и аварийными ситуациями.
В минувшие дни произошли аварии на теплосетях в подмосковных Подольске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, а также в Херсонской области и Находке.