https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России - РИА Новости, 09.01.2024

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:13

2024-01-09T12:13

2024-01-09T12:51

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что ситуация с отоплением с самого начала решалась оперативно, во всех проблемных регионах предприятия ЖКХ, региональные, муниципальные, районные службы работали в круглосуточном режиме."Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — добавил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что при отключении тепла в Подмосковье специалисты приложили максимально возможные усилия, по последствиям ситуаций будут сделаны выводы.Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поговорил с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах. Президент дал необходимые поручения и выслушал доклады в связи с аномальными морозами и аварийными ситуациями.В минувшие дни произошли аварии на теплосетях в подмосковных Подольске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, а также в Херсонской области и Находке.

https://ria.ru/20240107/teplo-1920075007.html

https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html

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общество, россия, дмитрий песков