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Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России - РИА Новости, 09.01.2024
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12:13 09.01.2024 (обновлено: 12:51 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html
Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России
Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России - РИА Новости, 09.01.2024
Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России
Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:13
2024-01-09T12:51
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что ситуация с отоплением с самого начала решалась оперативно, во всех проблемных регионах предприятия ЖКХ, региональные, муниципальные, районные службы работали в круглосуточном режиме."Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — добавил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что при отключении тепла в Подмосковье специалисты приложили максимально возможные усилия, по последствиям ситуаций будут сделаны выводы.Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поговорил с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах. Президент дал необходимые поручения и выслушал доклады в связи с аномальными морозами и аварийными ситуациями.В минувшие дни произошли аварии на теплосетях в подмосковных Подольске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, а также в Херсонской области и Находке.
https://ria.ru/20240107/teplo-1920075007.html
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

Песков выразил надежду на скорейшее налаживание теплоснабжения в регионах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Подготовка к отопительному сезону. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проблемы с отоплением в российских регионах связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.
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Он отметил, что ситуация с отоплением с самого начала решалась оперативно, во всех проблемных регионах предприятия ЖКХ, региональные, муниципальные, районные службы работали в круглосуточном режиме.
«
"Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — добавил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что при отключении тепла в Подмосковье специалисты приложили максимально возможные усилия, по последствиям ситуаций будут сделаны выводы.
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поговорил с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах. Президент дал необходимые поручения и выслушал доклады в связи с аномальными морозами и аварийными ситуациями.
В минувшие дни произошли аварии на теплосетях в подмосковных Подольске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, а также в Херсонской области и Находке.
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