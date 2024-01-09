Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию
Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять лунную стратегию
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Частные космические компании позволяют НАСА серьёзно экономить на отработках новых технологий, оно не станет пересматривать свою стратегию из-за неудачи одной лишь миссии Peregrine компании Astrobotic, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Накануне компания Astrobotic сообщила о проблемах с основной двигательной установкой лунного посадочного модуля Peregrine. Компания надеется, что аппарат удастся с помощью вспомогательных двигателей продержать ещё 40 часов в стабильном положении с ориентацией на Солнце и доставить его как можно ближе к Луне.
Издание New York Times сообщило, что неудача поднимет вопросы о целесообразности стратегии НАСА, которое полагается на частные разработки и небольшие стартапы для доставки на Луну научных миссий перед полноценным возвращением астронавтов на спутник Земли в рамках программы "Артемида".
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"Вряд ли они будут пересматривать стратегию, потому что статистика показывает, что у частников очень большая аварийность в начале своей деятельности. Взять того же Маска, он начинал с очень большой серии аварий. И до чего дошел! В НАСА это прекрасно понимают", - сказал Моисеев.
Он уточнил, что в 2024 году запланированы несколько пусков станций на Луну, произведённых частными космическими компаниями США. При этом эксперт пояснил, что частными в Штатах являются все предприятия, но называть так принято те появившиеся относительно недавно компании, которые не отрабатывают государственный заказ, а "на свой страх и риск вкладывают свои деньги".
По словам Моисеева, такие частные вложения в американскую космонавтику примерно в четыре раза превышают государственные.
"НАСА настолько много от них получает, что из-за одной аварии менять свою стратегию менять они не будут", - подчеркнул он.