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Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию - РИА Новости, 09.01.2024
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Наука
 
12:28 09.01.2024 (обновлено: 12:29 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/peregrine-1920278627.html
Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию
Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию - РИА Новости, 09.01.2024
Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию
Частные космические компании позволяют НАСА серьёзно экономить на отработках новых технологий, оно не станет пересматривать свою стратегию из-за неудачи одной... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:28
2024-01-09T12:29
наука
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луна
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Частные космические компании позволяют НАСА серьёзно экономить на отработках новых технологий, оно не станет пересматривать свою стратегию из-за неудачи одной лишь миссии Peregrine компании Astrobotic, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Накануне компания Astrobotic сообщила о проблемах с основной двигательной установкой лунного посадочного модуля Peregrine. Компания надеется, что аппарат удастся с помощью вспомогательных двигателей продержать ещё 40 часов в стабильном положении с ориентацией на Солнце и доставить его как можно ближе к Луне. Издание New York Times сообщило, что неудача поднимет вопросы о целесообразности стратегии НАСА, которое полагается на частные разработки и небольшие стартапы для доставки на Луну научных миссий перед полноценным возвращением астронавтов на спутник Земли в рамках программы "Артемида". &quot;Вряд ли они будут пересматривать стратегию, потому что статистика показывает, что у частников очень большая аварийность в начале своей деятельности. Взять того же Маска, он начинал с очень большой серии аварий. И до чего дошел! В НАСА это прекрасно понимают&quot;, - сказал Моисеев.Он уточнил, что в 2024 году запланированы несколько пусков станций на Луну, произведённых частными космическими компаниями США. При этом эксперт пояснил, что частными в Штатах являются все предприятия, но называть так принято те появившиеся относительно недавно компании, которые не отрабатывают государственный заказ, а "на свой страх и риск вкладывают свои деньги". По словам Моисеева, такие частные вложения в американскую космонавтику примерно в четыре раза превышают государственные. "НАСА настолько много от них получает, что из-за одной аварии менять свою стратегию менять они не будут", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240109/kosmos-1920275879.html
https://ria.ru/20240105/indeytsy-1919761426.html
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космос - риа наука, луна, земля, сша, иван моисеев, наса, институт космической политики
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, США, Иван Моисеев, НАСА, Институт космической политики
Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять стратегию

Эксперт усомнился, что авария Peregrine заставит НАСА поменять лунную стратегию

© Astrobotic Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
© Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Частные космические компании позволяют НАСА серьёзно экономить на отработках новых технологий, оно не станет пересматривать свою стратегию из-за неудачи одной лишь миссии Peregrine компании Astrobotic, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Накануне компания Astrobotic сообщила о проблемах с основной двигательной установкой лунного посадочного модуля Peregrine. Компания надеется, что аппарат удастся с помощью вспомогательных двигателей продержать ещё 40 часов в стабильном положении с ориентацией на Солнце и доставить его как можно ближе к Луне.
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Издание New York Times сообщило, что неудача поднимет вопросы о целесообразности стратегии НАСА, которое полагается на частные разработки и небольшие стартапы для доставки на Луну научных миссий перед полноценным возвращением астронавтов на спутник Земли в рамках программы "Артемида".
«

"Вряд ли они будут пересматривать стратегию, потому что статистика показывает, что у частников очень большая аварийность в начале своей деятельности. Взять того же Маска, он начинал с очень большой серии аварий. И до чего дошел! В НАСА это прекрасно понимают", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что в 2024 году запланированы несколько пусков станций на Луну, произведённых частными космическими компаниями США. При этом эксперт пояснил, что частными в Штатах являются все предприятия, но называть так принято те появившиеся относительно недавно компании, которые не отрабатывают государственный заказ, а "на свой страх и риск вкладывают свои деньги".
По словам Моисеева, такие частные вложения в американскую космонавтику примерно в четыре раза превышают государственные.
"НАСА настолько много от них получает, что из-за одной аварии менять свою стратегию менять они не будут", - подчеркнул он.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаЗемляСШАИван МоисеевНАСАИнститут космической политики
 
 
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