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Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией - РИА Новости, 09.01.2024
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23:46 09.01.2024 (обновлено: 23:50 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ostin-1920409663.html
Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией
Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией - РИА Новости, 09.01.2024
Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией
Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией, заявил во вторник РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:46
2024-01-09T23:50
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
джон кирби
министерство обороны сша
остин
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление", - сказал Кирби в ходе брифинга. Во вторник лечащие врачи Остина сообщили, что 70-летний министр, который 1 января был госпитализирован и о чем в администрации узнали лишь спустя несколько дней, страдает от рака простаты.Также, в администрации президента США Джо Байдена никто не знал про наличие у американского министра обороны рака простаты до утра вторника, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Никто в Белом доме не знал о том, что у министра Остина был рак простаты, до сегодняшнего утра", - заявил он журналистам.В Белом доме также отметили, что и президент США Джо Байден узнал про диагноз шефа Пентагона только во вторник, 9 января, возложив на Остина всю ответственность за решение проинформировать американского лидера так поздно.Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.После консультации с командой врачей Остин 22 декабря 2023 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, джон кирби, министерство обороны сша, остин
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Джон Кирби, Министерство обороны США, Остин
Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией

Кирби: Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с госпитализацией

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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Во вторник лечащие врачи Остина сообщили, что 70-летний министр, который 1 января был госпитализирован и о чем в администрации узнали лишь спустя несколько дней, страдает от рака простаты.
Также, в администрации президента США Джо Байдена никто не знал про наличие у американского министра обороны рака простаты до утра вторника, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Никто в Белом доме не знал о том, что у министра Остина был рак простаты, до сегодняшнего утра", - заявил он журналистам.
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В Белом доме также отметили, что и президент США Джо Байден узнал про диагноз шефа Пентагона только во вторник, 9 января, возложив на Остина всю ответственность за решение проинформировать американского лидера так поздно.
Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.
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После консультации с командой врачей Остин 22 декабря 2023 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.
После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
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