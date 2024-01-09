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Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина - РИА Новости, 09.01.2024
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22:53 09.01.2024 (обновлено: 23:13 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ostin-1920404826.html
Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина
Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина - РИА Новости, 09.01.2024
Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина
Полномочия главы министерства обороны США Ллойда Остина на время его наркоза при проведении операции для лечения рака простаты временно переходили к замминистра РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:53
2024-01-09T23:13
министерство обороны сша
в мире
сша
остин
ллойд остин
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Полномочия главы министерства обороны США Ллойда Остина на время его наркоза при проведении операции для лечения рака простаты временно переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это так", - заявил он в ответ на вопрос, передал ли Остин свои полномочия Хикс перед наркозом для проведения операции для лечения рака простаты.Райдер также добавил, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации Остина связано с тем, что выявленный у него рак простаты является "глубоко личным" вопросом.Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.После консультации с командой врачей Остин 22 декабря 2023 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html
https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html
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министерство обороны сша, в мире, сша, остин, ллойд остин, патрик райдер
Министерство обороны США, В мире, США, Остин, Ллойд Остин, Патрик Райдер
Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина

Пентагон: позднее оповещение о госпитализации Остина связано с выявленным раком

© AP Photo / Matthias SchraderЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Полномочия главы министерства обороны США Ллойда Остина на время его наркоза при проведении операции для лечения рака простаты временно переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Это так", - заявил он в ответ на вопрос, передал ли Остин свои полномочия Хикс перед наркозом для проведения операции для лечения рака простаты.
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Райдер также добавил, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации Остина связано с тем, что выявленный у него рак простаты является "глубоко личным" вопросом.
Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.
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После консультации с командой врачей Остин 22 декабря 2023 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.
После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
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