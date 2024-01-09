https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html

Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России

Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России - РИА Новости, 09.01.2024

Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России

Оснащение российской армии вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах продолжится в 2024 году, сообщил министр обороны России... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:45

2024-01-09T12:45

2024-01-09T18:17

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оснащение российской армии вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах продолжится в 2024 году, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом). Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф