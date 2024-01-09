Рейтинг@Mail.ru
В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:25 09.01.2024 (обновлено: 17:26 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/onf-1920361425.html
В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину
В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину - РИА Новости, 09.01.2024
В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину
Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта принимают от избирателей предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:25
2024-01-09T17:26
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
общероссийский народный фронт
россия
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917648915_0:41:3261:1875_1920x0_80_0_0_2181b0a0c49f04f09a86c087375c1176.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта принимают от избирателей предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе движения. "Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу. Передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину граждане России могут по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85. В колл-центре работают участники команды Молодёжного крыла Народного фронта из пяти регионов страны - Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл", - говорится в пресс-релизе. По словам руководителя Молодёжного крыла Народного фронта Владимира Тараненко, волонтеры круглосуточно принимают звонки с предложениями кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину. "Это волонтеры, у которых уже есть большой опыт работы с обращениями жителей в своих регионах, они умеют слушать и слышать простых людей и регулярно помогают землякам решать проблемы различной сложности", - отметил Тараненко. Все вопросы, по данным Народного фронта, будут переданы в избирательный штаб. "Для нас это уникальный опыт, ведь это возможность попробовать свои силы в масштабах всей страны и быть ей полезными. Большинство звонков сейчас поступают по вопросам сбора подписей в поддержку нашего кандидата. Очень много звонков со словами поддержки Владимира Путина", — сообщил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко. Кроме этого, начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.Путина. По данным пресс-службы молодежного крыла ОНФ, граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
https://ria.ru/20240108/putin-1920129645.html
https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917648915_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f107611ad8847f29ea81fc8a4f8501b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Россия, Выборы президента РФ
В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину

Волонтеры Молодежного крыла ОНФ принимают предложения избирателей Путину

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Билборд в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта принимают от избирателей предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе движения.
"Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу. Передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину граждане России могут по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85. В колл-центре работают участники команды Молодёжного крыла Народного фронта из пяти регионов страны - Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл", - говорится в пресс-релизе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина
8 января, 10:37
По словам руководителя Молодёжного крыла Народного фронта Владимира Тараненко, волонтеры круглосуточно принимают звонки с предложениями кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину.
"Это волонтеры, у которых уже есть большой опыт работы с обращениями жителей в своих регионах, они умеют слушать и слышать простых людей и регулярно помогают землякам решать проблемы различной сложности", - отметил Тараненко.
Все вопросы, по данным Народного фронта, будут переданы в избирательный штаб.
«
"Для нас это уникальный опыт, ведь это возможность попробовать свои силы в масштабах всей страны и быть ей полезными. Большинство звонков сейчас поступают по вопросам сбора подписей в поддержку нашего кандидата. Очень много звонков со словами поддержки Владимира Путина", — сообщил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко.
Кроме этого, начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.Путина.
По данным пресс-службы молодежного крыла ОНФ, граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
Люди возле новогодних цифр 2024 на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Год выбора
2 января, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтРоссияВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала