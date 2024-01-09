https://ria.ru/20240109/onf-1920361425.html

В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину

В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину - РИА Новости, 09.01.2024

В Молодежном крыле ОНФ принимают предложения избирателей Путину

Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта принимают от избирателей предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:25

2024-01-09T17:25

2024-01-09T17:26

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта принимают от избирателей предложения кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе движения. "Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу. Передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину граждане России могут по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85. В колл-центре работают участники команды Молодёжного крыла Народного фронта из пяти регионов страны - Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл", - говорится в пресс-релизе. По словам руководителя Молодёжного крыла Народного фронта Владимира Тараненко, волонтеры круглосуточно принимают звонки с предложениями кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину. "Это волонтеры, у которых уже есть большой опыт работы с обращениями жителей в своих регионах, они умеют слушать и слышать простых людей и регулярно помогают землякам решать проблемы различной сложности", - отметил Тараненко. Все вопросы, по данным Народного фронта, будут переданы в избирательный штаб. "Для нас это уникальный опыт, ведь это возможность попробовать свои силы в масштабах всей страны и быть ей полезными. Большинство звонков сейчас поступают по вопросам сбора подписей в поддержку нашего кандидата. Очень много звонков со словами поддержки Владимира Путина", — сообщил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко. Кроме этого, начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.Путина. По данным пресс-службы молодежного крыла ОНФ, граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.

https://ria.ru/20240108/putin-1920129645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия, выборы президента рф