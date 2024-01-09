https://ria.ru/20240109/odessa-1920289560.html
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи
Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:08
2024-01-09T13:08
2024-01-09T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во вторник украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале. "Территориальные центры комплектования (аналог военкомата на Украине - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в сообщении издания. Издание публикует видео досмотров общественного транспорта. На нем люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают трамвай и автобусы. По данным автора видео, военные останавливают трамваи, троллейбусы и маршрутки вне остановок, а также некоторые частные авто. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240107/izvinenie-1920007355.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи
Новости.Live: в Одессе останавливают общественный транспорт в поисках уклонистов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во вторник украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале.
"Территориальные центры комплектования (аналог военкомата на Украине
- ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в сообщении издания.
Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа
Издание публикует видео досмотров общественного транспорта. На нем люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают трамвай и автобусы. По данным автора видео, военные останавливают трамваи, троллейбусы и маршрутки вне остановок, а также некоторые частные авто.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе