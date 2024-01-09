https://ria.ru/20240109/odessa-1920289560.html

СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи

СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи

Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:08

2024-01-09T13:08

2024-01-09T13:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во вторник украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале. "Территориальные центры комплектования (аналог военкомата на Украине - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в сообщении издания. Издание публикует видео досмотров общественного транспорта. На нем люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают трамвай и автобусы. По данным автора видео, военные останавливают трамваи, троллейбусы и маршрутки вне остановок, а также некоторые частные авто. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240107/izvinenie-1920007355.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр