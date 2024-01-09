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СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/odessa-1920289560.html
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи
Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:08
2024-01-09T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во вторник украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале. "Территориальные центры комплектования (аналог военкомата на Украине - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в сообщении издания. Издание публикует видео досмотров общественного транспорта. На нем люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают трамвай и автобусы. По данным автора видео, военные останавливают трамваи, троллейбусы и маршрутки вне остановок, а также некоторые частные авто. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240107/izvinenie-1920007355.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Одессе в поисках уклонистов начали останавливать трамваи

Новости.Live: в Одессе останавливают общественный транспорт в поисках уклонистов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения, сообщает во вторник украинское издание "Новости.Live" в Telegram-канале.
"Территориальные центры комплектования (аналог военкомата на Украине - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в сообщении издания.
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Издание публикует видео досмотров общественного транспорта. На нем люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают трамвай и автобусы. По данным автора видео, военные останавливают трамваи, троллейбусы и маршрутки вне остановок, а также некоторые частные авто.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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