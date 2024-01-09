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Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 09.01.2024 (обновлено: 13:18 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html
Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ
Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ
Российские военные будут делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:13
2024-01-09T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
украина
белгород
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские военные будут делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода."Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", — сказал он.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, украина, белгород
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Белгород
Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ

Песков: российские военные сделают всё для прекращения обстрелов ВСУ Белгорода

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские военные будут делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода.
"Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", — сказал он.
Автомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Белгородских чиновников и бюджетников обязали пройти курсы первой помощи
Вчера, 10:25

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаБелгород
 
 
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