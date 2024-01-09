https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html

Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ

Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024

Песков: ВС России сделают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ

Российские военные будут делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:13

2024-01-09T12:13

2024-01-09T13:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

украина

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские военные будут делать все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода."Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", — сказал он.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

россия

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, украина, белгород