https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html

Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО

Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО - РИА Новости, 09.01.2024

Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО

ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:20

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 24-го года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Губернатор добавил, что за это время в Курской области погибли 8 человек, ещё 68 жителей региона пострадали и получили ранения. Курская область страдает не только от обстрелов, но и от атак беспилотников противника. С начала 2024 года, по данным Старовойта, власти получили от граждан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации таких звонков было 3414. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920049085.html

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html

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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия