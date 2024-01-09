https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО - РИА Новости, 09.01.2024
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:20
2024-01-09T11:20
2024-01-09T11:20
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 24-го года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Губернатор добавил, что за это время в Курской области погибли 8 человек, ещё 68 жителей региона пострадали и получили ранения. Курская область страдает не только от обстрелов, но и от атак беспилотников противника. С начала 2024 года, по данным Старовойта, власти получили от граждан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации таких звонков было 3414. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920049085.html
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
Старовойт: Курская область 1906 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 24-го года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела
Губернатор добавил, что за это время в Курской области погибли 8 человек, ещё 68 жителей региона пострадали и получили ранения.
Курская область страдает не только от обстрелов, но и от атак беспилотников противника. С начала 2024 года, по данным Старовойта, власти получили от граждан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации таких звонков было 3414.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
При обстреле Курской области получили повреждения семь домовладений