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Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920254106.html
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО - РИА Новости, 09.01.2024
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО
ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:20
2024-01-09T11:20
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 24-го года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Губернатор добавил, что за это время в Курской области погибли 8 человек, ещё 68 жителей региона пострадали и получили ранения. Курская область страдает не только от обстрелов, но и от атак беспилотников противника. С начала 2024 года, по данным Старовойта, власти получили от граждан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации таких звонков было 3414. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920049085.html
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918836115.html
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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Курская область больше 1900 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО

Старовойт: Курская область 1906 раз подвергалась обстрелам ВСУ за время СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. ВСУ больше 1900 раз обстреливали Курскую область с февраля 2022 года, 41 их этих обстрелов произошел уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 24-го года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела
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Губернатор добавил, что за это время в Курской области погибли 8 человек, ещё 68 жителей региона пострадали и получили ранения.
Курская область страдает не только от обстрелов, но и от атак беспилотников противника. С начала 2024 года, по данным Старовойта, власти получили от граждан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации таких звонков было 3414.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Последствия обстрела села в Курской области. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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28 декабря 2023, 19:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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