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При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.01.2024
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой (ДНР) со стороны украинских войск, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:16
2024-01-09T21:16
2024-01-09T21:16
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происшествия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой (ДНР) со стороны украинских войск, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 1999 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что в 20.35 ВСУ открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница