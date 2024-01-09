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При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.01.2024

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой (ДНР) со стороны украинских войск, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:16

2024-01-09T21:16

2024-01-09T21:16

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой (ДНР) со стороны украинских войск, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 1999 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что в 20.35 ВСУ открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия