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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.01.2024
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:03
2024-01-09T19:03
2024-01-09T19:03
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ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", — написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки сообщил ранее, что в результате обстрелов города погиб мирный житель, а также получили повреждения здания центра детского творчества и поликлиники. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница