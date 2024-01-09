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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 09.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в 18.00 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:30
2024-01-09T18:30
2024-01-09T18:30
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель, здание центра детского творчества получило повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920371598.html
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горловка, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами