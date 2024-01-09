https://ria.ru/20240109/obstrel-1920371598.html

В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества

В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества - РИА Новости, 09.01.2024

В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества

Здание центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:12

2024-01-09T18:12

2024-01-09T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Здание центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Мэр Горловки ранее сообщал о гибели мирного жителя в результате обстрела города украинскими войсками. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских бандформирований повреждён Центр детского творчества Никитовского района Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК во вторник сообщало об обстреле Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк