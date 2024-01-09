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В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества
В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества - РИА Новости, 09.01.2024
В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества
Здание центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:12
2024-01-09T18:12
2024-01-09T18:12
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Здание центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Мэр Горловки ранее сообщал о гибели мирного жителя в результате обстрела города украинскими войсками. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских бандформирований повреждён Центр детского творчества Никитовского района Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК во вторник сообщало об обстреле Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
В Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества
Приходько: в Горловке при обстреле получил повреждения центр детского творчества