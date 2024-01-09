https://ria.ru/20240109/obstrel-1920370574.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 09.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:05
2024-01-09T18:05
2024-01-09T18:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин…", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 12.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб мирный житель
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин…", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 12.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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