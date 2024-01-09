Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920370574.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 09.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:05
2024-01-09T18:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25b85a577e9711af0120549f6baefd7c.jpg
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин…", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 12.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240109/donbass-1920344005.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02e05acc899acc47908c1a1b0b4d41f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда, найденные на месте обстрела
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин…", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 12.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В ДНР девять человек погибли из-за обстрелов ВСУ в предновогоднюю неделю
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала