https://ria.ru/20240109/obstrel-1920370574.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 09.01.2024

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:05

2024-01-09T18:05

2024-01-09T18:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин…", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 12.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240109/donbass-1920344005.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько