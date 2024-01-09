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ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920246835.html
ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 35 раз, трое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:45
2024-01-09T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 35 раз, трое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник он опубликовал в Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 8 января. За сутки украинская армия обстреляла 3 района области и город Белгород 35 снарядами, кроме того, были атаки с помощью двух дронов камикадзе. На основе представленных губернатором данных можно сказать, что с начала января наблюдается колебание в количестве "прилетов". Пятого января был заметен спад, когда количество обстрелов сократилось до 11. Однако уже на следующий день произошел резкий скачок числа выпущенных снарядов до 129. В дальнейшем, 7 января, число обстрелов снизилось до 111, а 8 января составило 35. "В Белгородском районе в селах Журавлевка и Нехотеевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Обошлось без последствий. Также по Нехотеевке выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. В Белгородском районе также сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Есть трое пострадавших", - написал Гладков. Он добавил, что в настоящий момент все находятся в реанимации, им проведены операции. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое. После работы системы ПВО, на 9 января, повреждения выявлены в поселке Разумное и Дубовском, Стрелецком, Тавровском, Крутологском сельских поселениях. В них пострадали 6 частных домовладений, один многоквартирный дом, 15 автомобилей, гараж и ЛЭП. По данным губернатора, в Белгороде система ПВО сбила 10 воздушных целей. В результате осколками в 4 квартирах 4 многоквартирных домов, а также в двух индивидуальных домах выбиты окна, повреждены 3 хозобъекта, 6 автомобилей и газопровод. "В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы – установлено 10 прилетов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
https://ria.ru/20240108/pvo-1920199953.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район
ВСУ более 30 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ 35 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 35 раз, трое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник он опубликовал в Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 8 января. За сутки украинская армия обстреляла 3 района области и город Белгород 35 снарядами, кроме того, были атаки с помощью двух дронов камикадзе. На основе представленных губернатором данных можно сказать, что с начала января наблюдается колебание в количестве "прилетов". Пятого января был заметен спад, когда количество обстрелов сократилось до 11. Однако уже на следующий день произошел резкий скачок числа выпущенных снарядов до 129. В дальнейшем, 7 января, число обстрелов снизилось до 111, а 8 января составило 35.
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Белгородском районе в селах Журавлевка и Нехотеевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Обошлось без последствий. Также по Нехотеевке выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. В Белгородском районе также сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Есть трое пострадавших", - написал Гладков.
Он добавил, что в настоящий момент все находятся в реанимации, им проведены операции. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое. После работы системы ПВО, на 9 января, повреждения выявлены в поселке Разумное и Дубовском, Стрелецком, Тавровском, Крутологском сельских поселениях. В них пострадали 6 частных домовладений, один многоквартирный дом, 15 автомобилей, гараж и ЛЭП.
По данным губернатора, в Белгороде система ПВО сбила 10 воздушных целей. В результате осколками в 4 квартирах 4 многоквартирных домов, а также в двух индивидуальных домах выбиты окна, повреждены 3 хозобъекта, 6 автомобилей и газопровод.
"В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы – установлено 10 прилетов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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