https://ria.ru/20240109/obstrel-1920241388.html
Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 09.01.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 88 артиллерийских ударов, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:20
2024-01-09T10:20
2024-01-09T10:20
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херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 88 артиллерийских ударов, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили по ней 58 снарядов из ствольной артиллерии. В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 30 артиллерийских ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Алешки, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Саги, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Какие разрушения получила инфраструктура, есть жертвы среди мирного населения - уточняется.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 88 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 88 артиллерийских ударов, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили по ней 58 снарядов из ствольной артиллерии. В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 30 артиллерийских ударов", - сообщил источник.
Под обстрелами оказались Алешки, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Саги, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Какие разрушения получила инфраструктура, есть жертвы среди мирного населения - уточняется.
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей