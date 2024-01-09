https://ria.ru/20240109/obstrel-1920241388.html

Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 09.01.2024

Источник: ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 88 артиллерийских ударов, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:20

2024-01-09T10:20

2024-01-09T10:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg

ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 88 артиллерийских ударов, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили по ней 58 снарядов из ствольной артиллерии. В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 30 артиллерийских ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Алешки, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Саги, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Какие разрушения получила инфраструктура, есть жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия