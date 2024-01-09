https://ria.ru/20240109/neft-1920365637.html

Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024

Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:43

2024-01-09T17:43

2024-01-09T17:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно представленным табличным значениям, стоимость барреля нефти в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на 2024 год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с предыдущей оценкой в июне 2023 года. В 2025 году прогнозируемая цена на нефть в мире составит 78 долларов за баррель, что на 6,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим прогнозом. По оценке Всемирного банка, снижение стоимости нефти вызвано замедлением глобальной деловой активности.

https://ria.ru/20231227/toplivo-1918394475.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, всемирный банк