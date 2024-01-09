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Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:43 09.01.2024 (обновлено: 17:44 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/neft-1920365637.html
Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году
Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году
Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:43
2024-01-09T17:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно представленным табличным значениям, стоимость барреля нефти в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на 2024 год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с предыдущей оценкой в июне 2023 года. В 2025 году прогнозируемая цена на нефть в мире составит 78 долларов за баррель, что на 6,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим прогнозом. По оценке Всемирного банка, снижение стоимости нефти вызвано замедлением глобальной деловой активности.
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экономика, цены на нефть, всемирный банк
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Всемирный банк
Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Всемирный банк: цены на нефть в мире в 2024 году упадут до 81 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, стоимость барреля нефти в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на 2024 год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с предыдущей оценкой в июне 2023 года.
В 2025 году прогнозируемая цена на нефть в мире составит 78 долларов за баррель, что на 6,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.
По оценке Всемирного банка, снижение стоимости нефти вызвано замедлением глобальной деловой активности.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьВсемирный банк
 
 
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