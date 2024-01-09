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Средняя цена нефти Urals в 2023 году снизилась на 17,2 процента
Средняя цена нефти Urals в 2023 году снизилась на 17,2 процента - РИА Новости, 09.01.2024
Средняя цена нефти Urals в 2023 году снизилась на 17,2 процента
Средняя цена российской нефти марки Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в 2023 году снизилась на 17,2% к уровню 2022 года, составив 62,99... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:48
2024-01-09T13:48
2024-01-09T13:48
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средняя цена российской нефти марки Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в 2023 году снизилась на 17,2% к уровню 2022 года, составив 62,99 доллара за баррель и оказавшись выше "потолка цен", а в декабре прошедшего года она выросла на 27,3% к декабрю 2022 года, до 64,23 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ в Telegram-канале. "Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2023 года сложилась в размере 62,99 доллара за баррель, в январе-декабре 2022 года – 76,09 доллара за баррель", - говорится в сообщении. Цена снизилась за год на 17,2%. Таким образом, средняя цена Urals в 2023 году была выше введенного странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов. "Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2023 года сложилась в размере 64,23 доллара за баррель, что в 1,27 раз выше, чем в декабре 2022 года (50,47 доллара за баррель)", - добавили в Минфине. Это на 27,3% выше показателя декабря 2022 года. Вместе с тем цена нефти North Sea Dated (Brent датированный) в декабре составила 77,88 доллара, значит дисконт на российскую нефть составлял 13,65 доллара. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.
https://ria.ru/20240107/neft-1920088249.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии), urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Urals
Средняя цена нефти Urals в 2023 году снизилась на 17,2 процента
Средняя цена нефти Urals в 2023 году снизилась до 62,99 доллара за баррель