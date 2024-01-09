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Бывший французский военный заявил, что солдаты НАТО служат только США - РИА Новости, 09.01.2024
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17:28 09.01.2024 (обновлено: 17:29 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/nato-1920362073.html
Бывший французский военный заявил, что солдаты НАТО служат только США
Бывший французский военный заявил, что солдаты НАТО служат только США - РИА Новости, 09.01.2024
Бывший французский военный заявил, что солдаты НАТО служат только США
Французские военнослужащие служат в составе НАТО не своей стране, а интересам США, участвуя в их "грязных делах" по всему миру, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:28
2024-01-09T17:29
франция
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Французские военнослужащие служат в составе НАТО не своей стране, а интересам США, участвуя в их "грязных делах" по всему миру, заявил РИА Новости бывший военнослужащий армии Франции Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России. На Донбасс, по личной инициативе, Николя привез гуманитарную помощь детям в интернат от французского бизнеса в России. С 1989 по 1994 он служил в регулярной армии Франции, имеет боевой опыт, был вертолетчиком. "В том числе, где-то там я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. В конце своего контракта ушел оттуда навсегда и понял, навсегда, что это не армия Франции - это просто мы наемники за счет французов, очень умно сделано. Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои - за вас работают. Можно ли лучше найти? Нет, конечно! Вот просто надо купить элиты. Вся политика и все правительства куплены", - сказал Николя. Он также рассказал, что видел все своими глазами, когда он служил во французской армии. Тогда Франция принимала участие "в грязных делах" США, в таких как Кувейт и развал Югославии, а так же в Африке. "Я думаю, что НАТО не способен воевать, потому что народы, которые они сами испортили, грабили и отравили своей политикой и всем остальным - они просто обессиленные сейчас, так что эти армии - это не армии, они просто берут деньги, а воевать неспособны. Наши народы не хотят, не будут воевать, потому что они ненавидят конкретно свое руководство. Руководство этих стран, во всех странах, просто мы не можем избавиться от них", - добавил Николя. Николя так же пояснил, что воевать может пойдут только 20 процентов самых "накаченных", а за ними никто не идет. Никакая мобилизация не принесет результат нигде, - эмигранты не пойдут точно также и не пойдут сами французы, потому что не захотят защищать этих "паразитов".
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html
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франция, нато, сша, в мире
Франция, НАТО, США, В мире
Бывший французский военный заявил, что солдаты НАТО служат только США

Бывший французский военный: бойцы НАТО служат не своим странам, а интересам США

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО в Норвегии
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Французские военнослужащие служат в составе НАТО не своей стране, а интересам США, участвуя в их "грязных делах" по всему миру, заявил РИА Новости бывший военнослужащий армии Франции Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России.
На Донбасс, по личной инициативе, Николя привез гуманитарную помощь детям в интернат от французского бизнеса в России. С 1989 по 1994 он служил в регулярной армии Франции, имеет боевой опыт, был вертолетчиком.
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"В том числе, где-то там я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. В конце своего контракта ушел оттуда навсегда и понял, навсегда, что это не армия Франции - это просто мы наемники за счет французов, очень умно сделано. Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои - за вас работают. Можно ли лучше найти? Нет, конечно! Вот просто надо купить элиты. Вся политика и все правительства куплены", - сказал Николя. Он также рассказал, что видел все своими глазами, когда он служил во французской армии. Тогда Франция принимала участие "в грязных делах" США, в таких как Кувейт и развал Югославии, а так же в Африке.
"Я думаю, что НАТО не способен воевать, потому что народы, которые они сами испортили, грабили и отравили своей политикой и всем остальным - они просто обессиленные сейчас, так что эти армии - это не армии, они просто берут деньги, а воевать неспособны. Наши народы не хотят, не будут воевать, потому что они ненавидят конкретно свое руководство. Руководство этих стран, во всех странах, просто мы не можем избавиться от них", - добавил Николя.
Николя так же пояснил, что воевать может пойдут только 20 процентов самых "накаченных", а за ними никто не идет. Никакая мобилизация не принесет результат нигде, - эмигранты не пойдут точно также и не пойдут сами французы, потому что не захотят защищать этих "паразитов".
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