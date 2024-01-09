https://ria.ru/20240109/nakhodka-1920232462.html

В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024

В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:33

2024-01-09T09:33

2024-01-09T11:13

происшествия

жкх

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. "Девятого января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улицам Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних", — говорится в релизе.Идут ремонтно-восстановительные работы. Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии.По данным сервисов онлайн-мониторинга погоды, сейчас в городе около четырех градусов мороза.

https://ria.ru/20240108/peterburg-1920138721.html

находка

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, находка