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В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
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09:33 09.01.2024 (обновлено: 11:13 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/nakhodka-1920232462.html
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии
Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:33
2024-01-09T11:13
происшествия
жкх
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. &quot;Девятого января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улицам Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних&quot;, — говорится в релизе.Идут ремонтно-восстановительные работы. Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии.По данным сервисов онлайн-мониторинга погоды, сейчас в городе около четырех градусов мороза.
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происшествия, жкх, находка
Происшествия, ЖКХ, Находка
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

Прокуратура: более 6 тысяч жителей остались без тепла в Находке из-за аварии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка отопления в квартире. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале.
«

"Девятого января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улицам Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних", — говорится в релизе.

Идут ремонтно-восстановительные работы. Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии.
По данным сервисов онлайн-мониторинга погоды, сейчас в городе около четырех градусов мороза.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Петербурге закрыли развлекательный комплекс из-за проблем с отоплением
8 января, 12:08
 
ПроисшествияЖКХНаходка
 
 
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