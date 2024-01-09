https://ria.ru/20240109/nakhodka-1920232462.html
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии
Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:33
2024-01-09T09:33
2024-01-09T11:13
происшествия
жкх
находка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a7da21bcb87ead68520f7cca4122863e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Больше шести тысяч жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на сетях, сообщила прокуратура Приморья в Telegram-канале. "Девятого января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улицам Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних", — говорится в релизе.Идут ремонтно-восстановительные работы. Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии.По данным сервисов онлайн-мониторинга погоды, сейчас в городе около четырех градусов мороза.
https://ria.ru/20240108/peterburg-1920138721.html
находка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5872f32c4733f8c53696c5de7a3ca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, находка
Происшествия, ЖКХ, Находка
В Находке более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии
Прокуратура: более 6 тысяч жителей остались без тепла в Находке из-за аварии