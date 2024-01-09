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Суд рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 суток - РИА Новости, 09.01.2024
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Шоубиз
 
11:13 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/mutabor-1920252599.html
Суд рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 суток
Суд рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 суток - РИА Новости, 09.01.2024
Суд рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 суток
Лефортовский суд Москвы перенес на завтра рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:13
2024-01-09T11:13
шоубиз
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы перенес на завтра рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Перенести судебное заседание на 10 января", - огласил решение судья Антон Каргальцев.Протокол составлен на ООО "Арт центр" по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). По ней юрлицу грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.Такое решение суд принял по просьбе представительницы клуба, которой необходимо время для ознакомления с материалами дела. "Мы получили повестку в последний рабочий день, а заседание назначено на первый рабочий день этого года", - сказала юрист.По ее словам, протокол на клуб составил Роспотребнадзор на основании кассового чека о покупке пива и карты инфекционного больного, иными подробностями стороны процесса пока не поделились.Юрист добавила, что у "Мутабора" есть время до 20 января, чтобы устранить нарушения, и соответствующие мероприятия уже ведутся.В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) КоАП РФ.Рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Васильев сообщил правозащитникам, что после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Шоубиз, Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 суток

Суд в Москве рассмотрит протокол, грозящий клубу "Мутабор" закрытием на 90 дней

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы перенес на завтра рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Перенести судебное заседание на 10 января", - огласил решение судья Антон Каргальцев.
Протокол составлен на ООО "Арт центр" по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). По ней юрлицу грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Такое решение суд принял по просьбе представительницы клуба, которой необходимо время для ознакомления с материалами дела. "Мы получили повестку в последний рабочий день, а заседание назначено на первый рабочий день этого года", - сказала юрист.
По ее словам, протокол на клуб составил Роспотребнадзор на основании кассового чека о покупке пива и карты инфекционного больного, иными подробностями стороны процесса пока не поделились.
Юрист добавила, что у "Мутабора" есть время до 20 января, чтобы устранить нарушения, и соответствующие мероприятия уже ведутся.
В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) КоАП РФ.
Рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Васильев сообщил правозащитникам, что после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой
30 декабря 2023, 14:06
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияАнастасия ИвлееваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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