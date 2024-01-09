https://ria.ru/20240109/moldaviya-1920237087.html
В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными
В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными - РИА Новости, 09.01.2024
В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными
Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:57
2024-01-09T09:57
2024-01-09T13:55
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики (ГИЧС). "По информации поставщиков электроэнергии, на данный момент частично отключенными от электроэнергии остаются 40 населенных пунктов. Работа продолжается в полевых условиях", - говорится в сообщении инспектората. Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой 112 обработано 6397 звонков. Более 1900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 - полиции, 145 - спасателям и пожарным. "ГИЧС предпринял 38 миссий по разблокировке транспортных средств, из них семь - по разблокировке машин скорой помощи из районов Дрокия, Хынчешты, Леова, Страшены, а также из Кишинева", - пояснили в ГИЧС. При этом, как сообщили в инспекторате, пункты пропуска через государственную границу "работают в штатном режиме, потоки людей и транспортных средств сбалансированы".Уточняется, что согласно решениям комиссий по чрезвычайным ситуациям районного и муниципального уровня зимние каникулы будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны. Школьные каникулы должны были завершиться в Молдавии 9 января. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в молдавской столице каникулы продлены до 11 января. В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено.
https://ria.ru/20240106/moldavia-1919964301.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными
ГИЧС: в Молдавии 40 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии
КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости.
Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале
генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики (ГИЧС).
"По информации поставщиков электроэнергии, на данный момент частично отключенными от электроэнергии остаются 40 населенных пунктов. Работа продолжается в полевых условиях", - говорится в сообщении инспектората.
Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой 112 обработано 6397 звонков. Более 1900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 - полиции, 145 - спасателям и пожарным. "ГИЧС предпринял 38 миссий по разблокировке транспортных средств, из них семь - по разблокировке машин скорой помощи из районов Дрокия, Хынчешты, Леова, Страшены, а также из Кишинева", - пояснили в ГИЧС.
При этом, как сообщили в инспекторате, пункты пропуска через государственную границу "работают в штатном режиме, потоки людей и транспортных средств сбалансированы".
Уточняется, что согласно решениям комиссий по чрезвычайным ситуациям районного и муниципального уровня зимние каникулы будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.
Школьные каникулы должны были завершиться в Молдавии 9 января. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан
сообщил, что в молдавской столице каникулы продлены до 11 января.
В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено.
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией