https://ria.ru/20240109/moldaviya-1920237087.html

В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными

В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными - РИА Новости, 09.01.2024

В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными

Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:57

2024-01-09T09:57

2024-01-09T13:55

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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики (ГИЧС). "По информации поставщиков электроэнергии, на данный момент частично отключенными от электроэнергии остаются 40 населенных пунктов. Работа продолжается в полевых условиях", - говорится в сообщении инспектората. Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой 112 обработано 6397 звонков. Более 1900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 - полиции, 145 - спасателям и пожарным. "ГИЧС предпринял 38 миссий по разблокировке транспортных средств, из них семь - по разблокировке машин скорой помощи из районов Дрокия, Хынчешты, Леова, Страшены, а также из Кишинева", - пояснили в ГИЧС. При этом, как сообщили в инспекторате, пункты пропуска через государственную границу "работают в штатном режиме, потоки людей и транспортных средств сбалансированы".Уточняется, что согласно решениям комиссий по чрезвычайным ситуациям районного и муниципального уровня зимние каникулы будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны. Школьные каникулы должны были завершиться в Молдавии 9 января. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в молдавской столице каникулы продлены до 11 января. В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено.

https://ria.ru/20240106/moldavia-1919964301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев