https://ria.ru/20240109/mobilizatsiya-1920394633.html
В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации
В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации - РИА Новости, 09.01.2024
В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что изменения в законопроект о мобилизации должны быть приняты максимально быстро. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:07
2024-01-09T21:07
2024-01-09T21:07
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что изменения в законопроект о мобилизации должны быть приняты максимально быстро. "Парламент должен эти изменения (в законопроект о мобилизации - ред.) максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении <...> Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно", — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что обсуждение предложенного кабмином законопроекта идет активно, есть большое количество замечаний. По его мнению, в результате выйдет "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон". Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920194988.html
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в мире, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации
Подоляк призвал скорее принять законопроект о мобилизации на Украине
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что изменения в законопроект
о мобилизации должны быть приняты максимально быстро.
"Парламент должен эти изменения (в законопроект о мобилизации - ред.) максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении <...> Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно", — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
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Он отметил, что обсуждение предложенного кабмином законопроекта идет активно, есть большое количество замечаний. По его мнению, в результате выйдет "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон".
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины
внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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