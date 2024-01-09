Рейтинг@Mail.ru
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 09.01.2024 (обновлено: 16:47 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/mo-1920327506.html
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях
Нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:41
2024-01-09T16:47
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
курская область
андрей клычков
роман старовойт
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920326968_148:329:764:675_1920x0_80_0_0_83968eb377851e7e0b3061c5b8f940fd.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны России.&quot;Около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей&quot;, — говорится в сообщении.Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.
орловская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920326968_130:232:810:742_1920x0_80_0_0_0d092fb2278be5c41fa7f730f0646205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, орловская область, россия, курская область, андрей клычков, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Курская область, Андрей Клычков, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях

МО РФ: средствами ПВО сбиты четыре БПЛА ВСУ в Курской и два в Орловской областях

© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны России.
«

"Около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.
По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьРоссияКурская областьАндрей КлычковРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала