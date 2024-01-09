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Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Курской и Орловской областях

Нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:41

2024-01-09T15:41

2024-01-09T16:47

специальная военная операция на украине

безопасность

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андрей клычков

роман старовойт

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нейтрализованы шесть аппаратов самолетного типа над территориями Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны России."Около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей", — говорится в сообщении.Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.

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безопасность, орловская область, россия, курская область, андрей клычков, роман старовойт, вооруженные силы украины