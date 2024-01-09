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Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу - РИА Новости, 09.01.2024
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина с недоверием отнеслась к оправданиям блогера Сергея Косенко, который уверяет, что бросил в сугроб не... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:58
2024-01-09T16:58
2024-01-09T16:58
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина с недоверием отнеслась к оправданиям блогера Сергея Косенко, который уверяет, что бросил в сугроб не своего двухмесячного ребенка, а куклу, на лицо которой при помощи монтажа наложено лицо сына. "В отговорки блогера про "дипфейк" я не верю", - написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что ребенок "используется как вещь, как предмет для съемки этого видео". "Совершенно непонятно, до какой грани и до какого предела еще готовы дойти блогеры, снимая подобный контент", - отметила глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также сравнила Косенко с Блиновской, обвинив блогера в инфоцыганстве. "Есть вопросы, связанные с уплатой налогов этим блогером и потенциально мошенническими действиями с его стороны. В сети достаточно много пользователей, которые считают себя обманутыми этим блогером", - сказала глава "Лиги безопасного интернета". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 9 января, во вторник поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Накануне депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена из-за этого видео обратиться в Следственный комитет. Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.
https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html
https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html
https://ria.ru/20231127/sud-1912080615.html
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россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, общество
Россия, Екатерина Мизулина, Александр Бастрыкин, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Общество
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
Мизулина не поверила Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу вместо сына