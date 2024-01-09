https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html

Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу

Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу - РИА Новости, 09.01.2024

Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина с недоверием отнеслась к оправданиям блогера Сергея Косенко, который уверяет, что бросил в сугроб не... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:58

2024-01-09T16:58

2024-01-09T16:58

россия

екатерина мизулина

александр бастрыкин

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина с недоверием отнеслась к оправданиям блогера Сергея Косенко, который уверяет, что бросил в сугроб не своего двухмесячного ребенка, а куклу, на лицо которой при помощи монтажа наложено лицо сына. "В отговорки блогера про "дипфейк" я не верю", - написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что ребенок "используется как вещь, как предмет для съемки этого видео". "Совершенно непонятно, до какой грани и до какого предела еще готовы дойти блогеры, снимая подобный контент", - отметила глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также сравнила Косенко с Блиновской, обвинив блогера в инфоцыганстве. "Есть вопросы, связанные с уплатой налогов этим блогером и потенциально мошенническими действиями с его стороны. В сети достаточно много пользователей, которые считают себя обманутыми этим блогером", - сказала глава "Лиги безопасного интернета". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 9 января, во вторник поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Накануне депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена из-за этого видео обратиться в Следственный комитет. Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html

https://ria.ru/20231127/sud-1912080615.html

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россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, общество