https://ria.ru/20240109/mishustin-1920343903.html
В России закрепят единый правовой статус многодетных семей
В России закрепят единый правовой статус многодетных семей - РИА Новости, 09.01.2024
В России закрепят единый правовой статус многодетных семей
Правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, сообщил на совещании... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:20
2024-01-09T16:20
2024-01-09T20:15
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин."На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также — по поручению президента — продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями", — заявил глава правительства.Мишустин отметил, что кабмин утвердил план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году.Премьер-министр также анонсировал разработку стратегического документа в части демографической, семейной политики на перспективу до 2030-го.Вопрос "федерализации" статуса многодетных семей в начале декабря 2023-го подняла член СПЧ Ирина Боровова. На заседании совета она в качестве примера сообщила, что московское удостоверение не дает права на льготы в других регионах, даже на бесплатную парковку. Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи.В конце декабря Владимир Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с указанием льгот.
https://ria.ru/20240104/semya-1919663578.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
В России закрепят единый правовой статус многодетных семей
Мишустин: правительство закрепит единый правовой статус многодетных семей