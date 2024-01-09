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СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста - РИА Новости, 09.01.2024
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13:59 09.01.2024 (обновлено: 16:58 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/mishel-1920301729.html
СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста
СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста
Планы главы Евросовета Шарля Мишеля уйти в отставку поднимают вопросы о важности этой должности, пишет газета Politico. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:59
2024-01-09T16:58
в мире
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шарль мишель
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Планы главы Евросовета Шарля Мишеля уйти в отставку поднимают вопросы о важности этой должности, пишет газета Politico. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Виктор Орбан. "Это посылает странный сигнал о важности или отсутствия таковой касательно работы главы Евросовета", - пишет издание, комментируя планы Мишеля. При этом Politico провело параллель с должностью президента США, отметив, что почти невозможно представить, чтобы глава государства ушел в отставку всего за шесть месяцев до окончания своего срока, "за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как, например, его убийство". Издание отмечает, что уход с поста раньше срока, особенно на фоне эпического противостояния с Венгрией из-за политики ЕС по поддержке Украины, с одной стороны, сигнализирует о том, что "Мишель не считает свою роль чрезвычайно важной". С другой стороны, добавляет издание, такое решение также может указывать на то, что он "счастлив оставить задачу решения проблем ЕС преемнику, кем бы он ни был". Как заявил изданию неназванный чиновника ЕС, он не удивлен перспективе того, что Обран будет председательствовать на встречал лидеров блока. Он добавил, что в здании Евросовета уже давно ходят слухи о таком сценарии, что является признаком того, что Мишель какое-то время планировал свой шаг. Чиновник, близкий к Мишелю, также отметил, что лидеры стран ЕС не были застигнуты врасплох и в основном согласились с его решением. "Он связался со всеми 27 (лидерами стран ЕС - ред.), и подавляющее большинство поддержало это решение", - отметил чиновник. Таким образом, перспектива того, что место главы Евросовета займет Орбан, похоже, не напугала европейских лидеров, пишет Politico, добавляя, что офис Мишеля ясно дал понять, что с юридической точки зрения простого большинства будет достаточно, чтобы помешать Будапешту занять это кресло. При этом один из дипломатов, чьи слова приводит Politico, поспешил отметить, что по сути эти шаги стали бы объявлением войны против Орбана.
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в мире, венгрия, сша, украина, шарль мишель, виктор орбан, евросовет, евросоюз
В мире, Венгрия, США, Украина, Шарль Мишель, Виктор Орбан, Евросовет, Евросоюз
СМИ: планы главы Евросовета по отставке поднимают вопросы о важности поста

Politico: планы Мишеля уйти в отставку поднимают вопросы о важности должности

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Планы главы Евросовета Шарля Мишеля уйти в отставку поднимают вопросы о важности этой должности, пишет газета Politico.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Виктор Орбан.
«
"Это посылает странный сигнал о важности или отсутствия таковой касательно работы главы Евросовета", - пишет издание, комментируя планы Мишеля.
При этом Politico провело параллель с должностью президента США, отметив, что почти невозможно представить, чтобы глава государства ушел в отставку всего за шесть месяцев до окончания своего срока, "за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как, например, его убийство".
Издание отмечает, что уход с поста раньше срока, особенно на фоне эпического противостояния с Венгрией из-за политики ЕС по поддержке Украины, с одной стороны, сигнализирует о том, что "Мишель не считает свою роль чрезвычайно важной". С другой стороны, добавляет издание, такое решение также может указывать на то, что он "счастлив оставить задачу решения проблем ЕС преемнику, кем бы он ни был".
Как заявил изданию неназванный чиновника ЕС, он не удивлен перспективе того, что Обран будет председательствовать на встречал лидеров блока. Он добавил, что в здании Евросовета уже давно ходят слухи о таком сценарии, что является признаком того, что Мишель какое-то время планировал свой шаг. Чиновник, близкий к Мишелю, также отметил, что лидеры стран ЕС не были застигнуты врасплох и в основном согласились с его решением.
"Он связался со всеми 27 (лидерами стран ЕС - ред.), и подавляющее большинство поддержало это решение", - отметил чиновник.
Таким образом, перспектива того, что место главы Евросовета займет Орбан, похоже, не напугала европейских лидеров, пишет Politico, добавляя, что офис Мишеля ясно дал понять, что с юридической точки зрения простого большинства будет достаточно, чтобы помешать Будапешту занять это кресло. При этом один из дипломатов, чьи слова приводит Politico, поспешил отметить, что по сути эти шаги стали бы объявлением войны против Орбана.
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В миреВенгрияСШАУкраинаШарль МишельВиктор ОрбанЕвросоветЕвросоюз
 
 
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