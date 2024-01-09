https://ria.ru/20240109/mir-1920368581.html

Лукашенко назвал мир главной ценностью белорусов

Лукашенко назвал мир главной ценностью белорусов - РИА Новости, 09.01.2024

Лукашенко назвал мир главной ценностью белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир - это важнейшая ценность для белорусского народа. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:58

2024-01-09T17:58

2024-01-09T17:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg

МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир - это важнейшая ценность для белорусского народа. "Для нас очевидно: мир - это важнейшая ценность. Для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премий деятелям культуры и спорта. Слова президента приводит пресс-служба.При этом он подчеркнул, что, если в стране будет стабильная экономика, а каждый на своем месте будет делать то, что обязан, никаких войн не будет. "Будем, как и прежде, стремиться к совершенству и достойному уровню нашей культурной, духовной и общественно-политической жизни. У всех сегодня на устах, не только белорусов, одно: лишь бы не было войны. Кто-то когда-то посмеивался над этим: ну вот, опять эти белорусы: "Лишь бы не было войны". Сегодня уже не смеются. Потому что если война – всё. Ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве и речи быть не может", - отметил белорусский президент. При этом он заявил, что "никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать". "Если у нас будет работать экономика. Войны почти никогда не начинаются нагнетанием ситуации и нападением на страну извне. Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса", - констатировал он. Лукашенко также высказался о важности сохранения исторической памяти, в том числе памяти о Великой Отечественной войне. "Наша память - гарантия мира в будущем. Забудем дорогу к храмам и памятникам той войны - ждите войны", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20230917/voyna-1896834815.html

https://ria.ru/20231228/belorussiya-1918710205.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко