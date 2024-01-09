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В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить - РИА Новости, 09.01.2024
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11:30 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/migrant-1920255768.html
В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить
В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить
Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, напал на маленькую девочку в магазине на юго-востоке Москвы и начал ее душить, сейчас за ним наблюдают в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:30
2024-01-09T11:30
происшествия
москва
киргизия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, напал на маленькую девочку в магазине на юго-востоке Москвы и начал ее душить, сейчас за ним наблюдают в психбольнице, сообщает столичный главк СК в Telegram-канале. По данным столичного главка СК РФ, из социальных медиа получена информация о том, что 6 января уроженец Киргизии в одном из магазинов на юго-востоке Москвы напал на ранее незнакомую маленькую девочку. "По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении главка. Дело возбуждено о покушении на убийство малолетней. Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, который две недели назад приехал в Россию, беспричинно схватил девочку за шею и начал душить. Сейчас фигурант находится в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он был под действием наркотиков, добавил собеседник.
https://ria.ru/20240101/konflikt-1919384697.html
москва
киргизия
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происшествия, москва, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить

Недавно прибывший в РФ мигрант попытался задушить девочку в магазине в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, напал на маленькую девочку в магазине на юго-востоке Москвы и начал ее душить, сейчас за ним наблюдают в психбольнице, сообщает столичный главк СК в Telegram-канале.
По данным столичного главка СК РФ, из социальных медиа получена информация о том, что 6 января уроженец Киргизии в одном из магазинов на юго-востоке Москвы напал на ранее незнакомую маленькую девочку.
«
"По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении главка.
Дело возбуждено о покушении на убийство малолетней. Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина, который две недели назад приехал в Россию, беспричинно схватил девочку за шею и начал душить. Сейчас фигурант находится в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он был под действием наркотиков, добавил собеседник.
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ПроисшествияМоскваКиргизияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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