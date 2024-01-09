https://ria.ru/20240109/mchs-1920290970.html

В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток

В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток - РИА Новости, 09.01.2024

В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток

Специалисты восстановили подачу отопления в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:14

2024-01-09T13:14

2024-01-09T13:45

общество

жкх

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

херсонская область

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу отопления в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что работы в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады."Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток", - резюмирует МЧС РФ.В министерстве подчеркнули, что глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход аварийно-восстановительных работ в Московской и Херсонской областях."Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова министра.

https://ria.ru/20240109/uborka-1920279048.html

московская область (подмосковье)

россия

херсонская область

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общество, жкх, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область , александр куренков (мчс)