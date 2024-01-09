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В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток - РИА Новости, 09.01.2024
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13:14 09.01.2024 (обновлено: 13:45 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/mchs-1920290970.html
В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток
В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток - РИА Новости, 09.01.2024
В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток
Специалисты восстановили подачу отопления в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:14
2024-01-09T13:45
общество
жкх
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
херсонская область
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу отопления в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что работы в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады."Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток", - резюмирует МЧС РФ.В министерстве подчеркнули, что глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход аварийно-восстановительных работ в Московской и Херсонской областях."Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова министра.
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московская область (подмосковье)
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общество, жкх, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область , александр куренков (мчс)
Общество, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Херсонская область , Александр Куренков (МЧС)
В оставшиеся без отопления дома в Подмосковье подадут тепло в течение суток

МЧС: в оставшиеся дома в Подмосковье планируют подать отопление в течение суток

© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу отопления в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что работы в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады.
"Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток", - резюмирует МЧС РФ.
В министерстве подчеркнули, что глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход аварийно-восстановительных работ в Московской и Херсонской областях.
"Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова министра.
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ОбществоЖКХМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Херсонская областьАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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