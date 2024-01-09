https://ria.ru/20240109/mask-1920400165.html

Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву

Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву - РИА Новости, 09.01.2024

Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву

Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:51

2024-01-09T21:51

2024-01-09T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

илон маск

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого прогресса, молодежь страны приносится в жертву. Маск в социальной сети Х оставил комментарий под скриншотом с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 65,5 миллиардов долларов на нужды Украины. "Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?" - написал он. "Я поддерживаю Украину, но, похоже, что это вечная война безо всякого прогресса. Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений", - добавил он. Выделить Украине 65,5 миллиардов долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда предлагали авторы сенатского законопроекта, который был еще декабре заблокирован республиканской оппозицией. В обмен на одобрение дополнительных ассигнований она требует от администрации США провести радикальную миграционную реформу.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), илон маск