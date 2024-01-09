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Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 09.01.2024 (обновлено: 21:52 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/mask-1920400165.html
Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву
Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву - РИА Новости, 09.01.2024
Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву
Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:51
2024-01-09T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
илон маск
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого прогресса, молодежь страны приносится в жертву. Маск в социальной сети Х оставил комментарий под скриншотом с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 65,5 миллиардов долларов на нужды Украины. "Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?" - написал он. "Я поддерживаю Украину, но, похоже, что это вечная война безо всякого прогресса. Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений", - добавил он. Выделить Украине 65,5 миллиардов долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда предлагали авторы сенатского законопроекта, который был еще декабре заблокирован республиканской оппозицией. В обмен на одобрение дополнительных ассигнований она требует от администрации США провести радикальную миграционную реформу.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Илон Маск
Маск раскритиковал помощь Вашингтона Киеву

Маск: молодежь США приносится в жертву из-за помощи Украине

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого прогресса, молодежь страны приносится в жертву.
Маск в социальной сети Х оставил комментарий под скриншотом с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 65,5 миллиардов долларов на нужды Украины.
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"Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?" - написал он.
"Я поддерживаю Украину, но, похоже, что это вечная война безо всякого прогресса. Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений", - добавил он.
Выделить Украине 65,5 миллиардов долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда предлагали авторы сенатского законопроекта, который был еще декабре заблокирован республиканской оппозицией. В обмен на одобрение дополнительных ассигнований она требует от администрации США провести радикальную миграционную реформу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Илон Маск
 
 
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