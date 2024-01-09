https://ria.ru/20240109/markirovka-1920359441.html

В России проведут эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В России проведут эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии - РИА Новости, 09.01.2024

В России проведут эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

Эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из постановления... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:16

2024-01-09T17:16

2024-01-09T17:43

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.Отмечается, что в ходе апробации будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.Кроме того, эксперимент позволит выбрать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары, в конечном итоге, провести поэтапный переход к обязательной маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии."Мы, как оператор системы маркировки, полностью готовы к запуску эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии... Важно отметить, что участие в эксперименте для бизнеса добровольное и на конечные цены товаров, вошедших в эксперимент, "пилот" не повлияет", – подчеркнула руководитель товарной группы оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Варвара Михайлова.Там также напомнили, что коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.В ноябре Минпромторг предлагал провести соответствующий эксперимент с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. При этом на сегодняшний день в России введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.

https://ria.ru/20231222/markirovka-1917554113.html

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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)