https://ria.ru/20240109/mandarin-1920303480.html

Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета

Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета - РИА Новости, 09.01.2024

Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета

Мужчина в Новосибирске пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета "Пятерочка", пока его не задержали сотрудники охранного агентства. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:09

2024-01-09T14:09

2024-01-09T14:09

новосибирск

происшествия

пятерочка (сеть магазинов)

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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Мужчина в Новосибирске пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета "Пятерочка", пока его не задержали сотрудники охранного агентства. "Восьмого января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Ударная, бойцами ГБР-11 был задержан мужчина, сумевший с пятой попытки украсть мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго - гвардейцы задержали его", - сообщает частное агентство безопасности "Гвардия". Сотрудники охранного агентства вернули мандарин на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся, уточнили в "Гвардии". О причинах его поступка не сообщается.

https://ria.ru/20230107/konfety-1843380750.html

новосибирск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирск, происшествия, пятерочка (сеть магазинов)