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Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета - РИА Новости, 09.01.2024
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14:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/mandarin-1920303480.html
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета - РИА Новости, 09.01.2024
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета
Мужчина в Новосибирске пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета "Пятерочка", пока его не задержали сотрудники охранного агентства. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:09
2024-01-09T14:09
новосибирск
происшествия
пятерочка (сеть магазинов)
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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Мужчина в Новосибирске пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета "Пятерочка", пока его не задержали сотрудники охранного агентства. "Восьмого января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Ударная, бойцами ГБР-11 был задержан мужчина, сумевший с пятой попытки украсть мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго - гвардейцы задержали его", - сообщает частное агентство безопасности "Гвардия". Сотрудники охранного агентства вернули мандарин на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся, уточнили в "Гвардии". О причинах его поступка не сообщается.
https://ria.ru/20230107/konfety-1843380750.html
новосибирск
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новосибирск, происшествия, пятерочка (сеть магазинов)
Новосибирск, Происшествия, Пятерочка (сеть магазинов)
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета

В Новосибирске задержали мужчину, с пятой попытки укравшего мандарин из магазина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прилавок с мандаринами. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Мужчина в Новосибирске пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета "Пятерочка", пока его не задержали сотрудники охранного агентства.
"Восьмого января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Ударная, бойцами ГБР-11 был задержан мужчина, сумевший с пятой попытки украсть мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго - гвардейцы задержали его", - сообщает частное агентство безопасности "Гвардия".
Сотрудники охранного агентства вернули мандарин на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся, уточнили в "Гвардии". О причинах его поступка не сообщается.
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