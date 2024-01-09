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Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции - РИА Новости, 09.01.2024
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15:00 09.01.2024 (обновлено: 15:50 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/makron-1920315142.html
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции - РИА Новости, 09.01.2024
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на энергичность Габриэля Атталя для "перевооружения" и "возрождения" после его назначения на роль... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:00
2024-01-09T15:50
в мире
франция
эммануэль макрон
лоран фабиус
марисоль турен
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на энергичность Габриэля Атталя для "перевооружения" и "возрождения" после его назначения на роль премьер-министра. "Дорогой Габриэль Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергичность и вашу вовлеченность, чтобы воплотить в жизнь проект перевооружения и возрождения, о котором я объявил. С верностью в духе 2017 года: преодоление и смелость на службе нации и французов", - написал он в Х. Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет. В ранние годы своей карьеры Атталь являлся активистом партии социалистов (PS) и был членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017). Однако в 2016 году он примкнул к созданной Эммануэлем Макроном партии En march (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем. Первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на вновь утверждённую должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодёжи в правительстве Эдуара Филиппа. Затем он занял должность официального представителя правительства (2020-2022) в кабмине Жана Кастекса. С мая 2022 года Атталь являлся министром-делегатом по вопросам общественных счетов при минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра. Там Атталь проработал до назначения на пост министра образования в июле 2023 года. Атталь не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне, членом которой является.
https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, лоран фабиус, марисоль турен
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Лоран Фабиус, Марисоль Турен
Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции

Макрон рассчитывает на энергичность Атталя для обновления правительства

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на энергичность Габриэля Атталя для "перевооружения" и "возрождения" после его назначения на роль премьер-министра.
«
"Дорогой Габриэль Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергичность и вашу вовлеченность, чтобы воплотить в жизнь проект перевооружения и возрождения, о котором я объявил. С верностью в духе 2017 года: преодоление и смелость на службе нации и французов", - написал он в Х.
Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет.
В ранние годы своей карьеры Атталь являлся активистом партии социалистов (PS) и был членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017). Однако в 2016 году он примкнул к созданной Эммануэлем Макроном партии En march (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем.
Первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на вновь утверждённую должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодёжи в правительстве Эдуара Филиппа.
Затем он занял должность официального представителя правительства (2020-2022) в кабмине Жана Кастекса.
С мая 2022 года Атталь являлся министром-делегатом по вопросам общественных счетов при минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра.
Там Атталь проработал до назначения на пост министра образования в июле 2023 года.
Атталь не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне, членом которой является.
Штаб-квартира главного французского поставщика электроэнергии компании EDF - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Вчера, 14:02
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЛоран ФабиусМарисоль Турен
 
 
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