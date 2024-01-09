https://ria.ru/20240109/makron-1920315142.html

Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции

Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции - РИА Новости, 09.01.2024

Макрон назвал главное качество Атталя, важное для Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на энергичность Габриэля Атталя для "перевооружения" и "возрождения" после его назначения на роль... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:00

2024-01-09T15:00

2024-01-09T15:50

в мире

франция

эммануэль макрон

лоран фабиус

марисоль турен

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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на энергичность Габриэля Атталя для "перевооружения" и "возрождения" после его назначения на роль премьер-министра. "Дорогой Габриэль Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергичность и вашу вовлеченность, чтобы воплотить в жизнь проект перевооружения и возрождения, о котором я объявил. С верностью в духе 2017 года: преодоление и смелость на службе нации и французов", - написал он в Х. Ранее во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение занимавшего пост министра образования 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра. Таким образом, он стал самым молодым премьером в истории Пятой республики после Лорана Фабиуса, который в 1984 году стал главой кабмина в возрасте 37 лет. В ранние годы своей карьеры Атталь являлся активистом партии социалистов (PS) и был членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017). Однако в 2016 году он примкнул к созданной Эммануэлем Макроном партии En march (ныне "Возрождение"), позже став ее пресс-секретарем. Первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на вновь утверждённую должность государственного секретаря при министре национального просвещения и молодёжи в правительстве Эдуара Филиппа. Затем он занял должность официального представителя правительства (2020-2022) в кабмине Жана Кастекса. С мая 2022 года Атталь являлся министром-делегатом по вопросам общественных счетов при минфине Франции, где работал под руководством министра финансов Брюно Ле Мэра. Там Атталь проработал до назначения на пост министра образования в июле 2023 года. Атталь не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне, членом которой является.

https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, лоран фабиус, марисоль турен