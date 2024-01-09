https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html

В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня

В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня - РИА Новости, 09.01.2024

В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня

У пары львов, привезенных из зоопарка Мариуполя в крымский сафари-парк "Тайган", родилась двойня, рассказала РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:40

2024-01-09T12:40

2024-01-09T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. У пары львов, привезенных из зоопарка Мариуполя в крымский сафари-парк "Тайган", родилась двойня, рассказала РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. "В ночь на Рождество у пары мариупольских львов родилась двойня", — сказала она. По словам собеседницы агентства, детеныши чувствуют себя хорошо, мать заботится о них. При этом она подчеркнула, что это не первое потомство у мариупольских львов. В прошлом году у другой пары тоже появилось потомство. Тогда львица принесла трех львят. "Там самец был тот же, что и сейчас, а самка другая", — добавила Алексагина. Начиная с прошлого года в Крым, в лучшие условия содержания, перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более ста особей, в том числе птиц.

https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html

https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html

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мариуполь, республика крым