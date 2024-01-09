Рейтинг@Mail.ru
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:40 09.01.2024 (обновлено: 12:57 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня - РИА Новости, 09.01.2024
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня
У пары львов, привезенных из зоопарка Мариуполя в крымский сафари-парк "Тайган", родилась двойня, рассказала РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:40
2024-01-09T12:57
хорошие новости
мариуполь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280525_0:3:1281:723_1920x0_80_0_0_17c3ad3d0277d44804b98bd0572c241b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. У пары львов, привезенных из зоопарка Мариуполя в крымский сафари-парк "Тайган", родилась двойня, рассказала РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. "В ночь на Рождество у пары мариупольских львов родилась двойня", — сказала она. По словам собеседницы агентства, детеныши чувствуют себя хорошо, мать заботится о них. При этом она подчеркнула, что это не первое потомство у мариупольских львов. В прошлом году у другой пары тоже появилось потомство. Тогда львица принесла трех львят. "Там самец был тот же, что и сейчас, а самка другая", — добавила Алексагина. Начиная с прошлого года в Крым, в лучшие условия содержания, перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более ста особей, в том числе птиц.
https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html
https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html
мариуполь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280525_123:0:1087:723_1920x0_80_0_0_36ca9b12cf404656eff5e8729ab8c2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, республика крым
Хорошие новости, Мариуполь, Республика Крым
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня

В сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня в ночь на Рождество

© Олег Зубков/TelegramВ крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня
В крымском сафари-парке Тайган у пары львов родилась двойня
© Олег Зубков/Telegram
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. У пары львов, привезенных из зоопарка Мариуполя в крымский сафари-парк "Тайган", родилась двойня, рассказала РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина.
"В ночь на Рождество у пары мариупольских львов родилась двойня", — сказала она.
Детеныш капибары в Московском зоопарке
Капибары из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
30 декабря 2023, 10:13
По словам собеседницы агентства, детеныши чувствуют себя хорошо, мать заботится о них.
При этом она подчеркнула, что это не первое потомство у мариупольских львов. В прошлом году у другой пары тоже появилось потомство. Тогда львица принесла трех львят.
"Там самец был тот же, что и сейчас, а самка другая", — добавила Алексагина.
Начиная с прошлого года в Крым, в лучшие условия содержания, перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более ста особей, в том числе птиц.
Львица Лулу с потомством в Белгородском зоопарке
В белгородском зоопарке впервые родились львята
1 декабря 2023, 16:59
 
Хорошие новостиМариупольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала