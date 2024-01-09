https://ria.ru/20240109/luna-1920395448.html

Peregrine не сможет совершить мягкую посадку на Луну, заявила Astrobotic

Peregrine не сможет совершить мягкую посадку на Луну, заявила Astrobotic - РИА Новости, 09.01.2024

Peregrine не сможет совершить мягкую посадку на Луну, заявила Astrobotic

Частный американский космический аппарат Peregrine не имеет шансов совершить мягкую посадку на Луну, сообщила компания Astrobotic во вторник. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:14

2024-01-09T21:14

2024-01-09T21:35

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Частный американский космический аппарат Peregrine не имеет шансов совершить мягкую посадку на Луну, сообщила компания Astrobotic во вторник.Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива."Учитывая утечку топлива, к сожалению, шансов совершить мягкую посадку на Луну нет", - сообщила компания в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее эксперты указывали на маловероятность того, что после выявленных неполадок задача по посадке аппарата на Луну может быть реализована. По последним данным Astrobotic, аппарат продолжает работать и, несмотря на очередное отклонение от Солнца, которое сотрудникам миссии удалось скорректировать, его солнечные аккумуляторы полностью заряжены."У нас до сих пор остается достаточно топлива, чтобы продолжать управлять аппаратом как космическим кораблем... По имеющимся расчетам, его хватит еще на 40 часов", - сообщила компания.В сообщении также сказано, что специалисты продолжают работу над поиском возможности продлить время работы Peregrine и проводят необходимые тестирования аппарата и находящихся на нем инструментов, а также "продолжают получать полезные ценные данные и испытывать операционные возможности аппарата для составляющих и программного обеспечения будущей миссии лунного посадочного модуля Griffin".

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

https://ria.ru/20240106/solntse-1919941148.html

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920278627.html

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луна, в мире, наса